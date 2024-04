Helldivers 2 sblocca a sorpresa dei nuovi contenuti

Helldivers 2 non sta affatto mollando il colpo nonostante il tempo trascorso dall'uscita, anche grazie al continuo supporto di Arrowhead che ha inserito con una certa segretezza nuovi aggiornamenti per la nave.

Come riporta Destructoid, infatti, all'interno di Helldivers 2 sono stati inseriti dei livelli completamente nuovi di moduli navali e potenziamenti di stratagemmi che i giocatori potranno sbloccare con la valuta di requisizione.

Advertisement

Un aggiornamento che è stato rilasciato senza troppi preamboli, che comprende una serie di livelli che potenziano i vari tipi di stratagemmi.

Si tratta di aggiornamenti dedicati a chi ha già collezionato un bel numero di ore, e di preziosi campioni, giocando ad Helldivers 2, perché sono potenziamenti per la nave piazzati nell'ultimo tier di ogni tipologia e pertanto hanno bisogno di tantissime risorse per essere sbloccati.

Ecco i nuovi potenziamenti:

Metodologia di imballaggio superiore: le scatole di rifornimento massimizzano la pila di munizioni delle tue armi di supporto.

Monitoraggio atmosferico: riduzione del 15% nell'area di diffusione e schieramento delle armi orbitali.

Baia delle armi XXL: gli stratagemmi Eagle rilasciano una bomba/proiettile aggiuntivo.

Combustione potenziata: aumento del 25% dei danni a tutti gli stratagemmi basati sul fuoco.

Espansione del circuito: tutti le armi ad arco (stratagemmi e armi leggere incluse) rimbalzano su un nemico aggiuntivo.

Assorbimento dell'esplosione: tutti gli stratagemmi Sentinella subiscono il 50% in meno di danni esplosivi da tutte le fonti.

Helldivers 2 continua quindi a dare ai giocatori dei motivi per cui tornare, anche e soprattutto quando Arrowhead lavora per risolvere i problemi tecnici, come successo di recente.

E altre novità arriverranno, perché il team di sviluppo ha promesso di rivisitare completamente il sistema di ricompense, che al momento non è la cosa più esaltante che propone Helldivers 2.

Se volete entrare a far parte delle forze democratiche della Super Terra e fare la vostra parte per respingere gli Automaton, sappiate che trovate Helldivers 2 al miglior prezzo su Amazon in tutte le sue versioni.