Helldivers 2 arriverà o no su Xbox? Arriva una risposta

Il mese scorso, Arrowhead Studios ha dato ai giocatori Xbox la speranza che Helldivers 2 possa arrivare sulle console Microsoft.

Arrowhead non ha infatti voluto escludere totalmente l'uscita del gioco su console Xbox, pur sottolineando che la decisione spetta a Sony e Microsoft.

Questa speranza, tuttavia, potrebbe essere stata subito disattesa, poiché l'insider Shpeshal Nick sostiene che il porting non si farà (via The Gamer).

Parlando di recente a The XboxEra Podcast, l'insider del settore Shpeshal Nick ha detto: «Ricordate che a marzo o aprile ho detto che c'erano discussioni sull'arrivo di Helldivers 2 su Xbox? L'ultima cosa che ho sentito è che non sta accadendo ora; l'ultima cosa che ho sentito è che non sta accadendo».

A ottobre, il community manager di Helldivers 2, Thomas “Twinbeard” Petersson, ha dichiarato a proposito di un potenziale porting per Xbox: «Non sta a noi, ma a Sony e Phil [Spencer] decidere, ma ipoteticamente parlando, se entrambi i partner pensano che sarebbe vantaggioso per loro dal punto di vista finanziario e del marchio, potrebbe essere così. Se Sony ritiene che non lo farà, non lo farà», facendo sperare che le cose stavano andando nella giusta direzione.

Questo, sfortunatamente per i giocatori Xbox, è in contrasto con quanto Nick aveva sentito in precedenza. Come ha accennato, ad aprile Nick aveva dichiarato che erano in corso «primissime discussioni preliminari» per una versione Xbox di Helldivers 2.

Se il gioco arrivasse mai su Xbox aumenterebbe le prospettive in un mercato dove l'esclusività è spesso sinonimo di vantaggio strategico. Ma qui, parliamoci chiaro, non è solo questione di business: è la risposta a una comunità affamata di cooperazione adrenalinica e sparatutto con stile.

Sarebbe infatti un colpo ben piazzato nella competizione tra piattaforme. Del resto, se addorittura LEGO Horizon Adventures arriverà su Switch ma non su Xbox per motivi non meglio precisati, l'argomento è ancora caldo.