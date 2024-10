Helldivers 2 arriverà mai su Xbox? «Non dipende da noi»

Potrebbe esserci ancora una flebile speranza per l'uscita di Helldivers 2 su console Xbox: lo sparatutto PvE è stato un enorme successo in casa PlayStation soprattutto grazie al cross-play tra PC e PS5.

Da diverso tempo molti fan hanno sottolineato di avere un desiderio forse irrealizzabile: fare in modo che i giocatori Xbox possano unirsi alla battaglia per rendere orgogliosa di loro la Super Terra.

Del resto, anche Phil Spencer aveva ammesso di desiderare lo shooter di Arrowhead sulle sue piattaforme, sottolineando che la sua assenza non stava certo aiutando il settore.

Ma pare che anche gli autori di Helldivers 2 (trovate tanti gadget a tema su Amazon) stiano nutrendo questo desiderio, pur ammettendo che la decisione finale non spetta a loro.

MP1st segnala infatti un'interessante conversazione avvenuta sul server Discord ufficiale, con un fan che spiegava come gli piacerebbe vedere rinforzi sotto forma di giocatori Xbox, pur essendo consapevole che ciò non sarebbe mai accaduto.

Il community manager ha però risposto al suo appello, invitandolo a tenere una porticina aperta per potenziali novità in tal senso:

«Chi dice che non può [accadere]? Non dipende da noi ma devono essere Sony e Phil [Spencer] a discuterne: parlando in via ipotetica, se entrambi i partner pensano di poterne trarre beneficio da un punto di vista finanziario e del brand, allora potrebbe accadere. Ma se Sony non lo crede possibile, allora non accadrà».

Appare insomma evidente che da parte di Arrowhead non c'è alcuna volontà di escludere Xbox, ma dato che è Sony a detenere i diritti di pubblicazione, dovrà essere la casa di PlayStation a prendere questa decisione.

Sappiamo già che Microsoft non sarebbe affatto opposta all'arrivo di Helldivers 2 sulle proprie console: se Sony fosse d'accordo, potrebbe esserci l'opportunità di espandere ulteriormente la community dello sparatutto PvE.

Detto ciò, fossimo in voi non ci spereremmo più di tanto: Sony non sembra particolarmente favorevole all'idea di lanciare i suoi prodotti sulle console Xbox.

Basti pensare al caso di LEGO Horizon Adventures, che arriverà su Switch ma non su Xbox per motivi non meglio precisati, o agli innumerevoli casi in cui l'azienda è riuscita — oppure avrebbe solamente tentato — di ottenere esclusive temporali.