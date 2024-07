LEGO Horizon Adventures non uscirà su Xbox, e nessuno sa perché

Viviamo in un periodo veramente singolare per il mondo dei videogiochi, in cui una proprietà intellettuale di PlayStation viene rilanciata in versione LEGO, esce addirittura su Nintendo Switch ma non su Xbox e, per aggiungere stranezza, Sony non ha niente da dire al riguardo.

Dopo una serie di rumor, LEGO Horizon Adventures (che non è neanche la prima versione LEGO) è stato annunciato durante la Summer Game Fest di quest'anno.

Advertisement

Lo stravagante progetto legato alla proprietà intellettuale più iconica di PlayStation è una rivisitazione totale di Horizon, con il gameplay tipico dei videogiochi LEGO che si unisce al grande immaginario del titolo di Guerrilla.

LEGO Horizon Adventures sarà pubblicato anche su Nintendo Switch e PC ma, al momento, non è prevista alcuna versione Xbox.

Non è chiaro il motivo per cui Sony abbia deciso di escludere la piattaforma Xbox, nonostante il titolo esca comunque su piattaforme rivali e, ad oggi, non ci sono motivazioni ulteriori fornite dall'azienda nipponica.

Come riporta Windows Central, infatti, Sony sta facendo le proverbiali orecchie da mercante sulla vicenda.

In una recente intervista il direttore narrativo di Guerilla Games, James Windeler, ha parlato di come il titolo avrebbe potuto spingere le vendite di PlayStation 5.

Alla domanda relativa al motivo per cui LEGO Horizon Adventures non sarà pubblicato su Xbox, Windeler ha risposto: «Non abbiamo davvero nulla da annunciare su Xbox in questo momento.»

Nella stessa intervista, Windeler ha anche detto che l'uscita su Switch avrebbe permesso a Guerrilla di raggiungere «pubblico family-friendly e un pubblico più giovane», quindi è chiaro che Xbox sia stata deliberatamente esclusa per altri motivi.

Piuttosto che realizzare il gioco per PS5 e ridimensionarlo, le due versioni sono state realizzate contemporaneamente: «In realtà facciamo tutto nello stesso momento, in parallelo, quindi abbiamo un team dedicato di ingegneri che ottimizza tutto questo per Switch, ma sarà esattamente lo stesso», ha commentato Guerrilla in passato. Quindi è da escludere evidentemente anche un eventuale aspetto tecnico della vicenda. Attendiamo risposte a questa curiosa situazione.