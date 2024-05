Helldivers 2 tornerà mai in vendita in oltre 100 paesi? Risponde Arrowhead

L'obbligo del PSN su Helldivers 2 è ormai fortunatamente acqua passata, grazie alla pronta protesta dei fan che sono riusciti a far cambiare idea a PlayStation, ma ha comunque portato ad alcune conseguenze che devono ancora essere risolto.

Come i fan ormai sapranno, in oltre 100 paesi non è possibile registrare legalmente un account PlayStation Network: ciò aveva spinto anche Steam a rimuovere dalla vendita il gioco in tutti quei territori, procedendo anche a rimborsare chiunque ne facesse richiesta.

A causa di questo obbligo, Helldivers 2 (lo trovate su Amazon) sarebbe infatti diventato letteralmente ingiocabile per tantissimi utenti.

Ma adesso, sebbene questo grattacapo sia stato risolto per chi ha già acquistato il gioco, resta da risolvere una grave problematica: sebbene non sia più necessario utilizzare un account PSN, Helldivers 2 continua a non essere più disponibile in oltre 100 paesi.

Inizialmente si pensava che doveva essere soltanto una questione di ore, ma nel momento in cui scriviamo questo articolo il gioco continua a non essere disponibile per il commercio: un problema sul quale Arrowhead sta lavorando attivamente, anche se non di facile risoluzione.

Con un commento rilasciato sul server Discord ufficiale (via PlayStation LifeStyle), il CEO e creative director Johan Pilestedt ha chiarito di non poter dare purtroppo alcuna novità al riguardo, ma di non aver alcuna intenzione di mollare la presa:

«Sto parlando con i nostri partner di PlayStation e Valve per annullare [la rimozione dalla vendita]. Per il collegamento di account ci è voluta un'impresa sovrumana, ma non mi riposerò finché il mio desiderio di vederlo disponibile ovunque non sarà realizzato».

Sembra insomma che l'impresa di rimettere Helldivers 2 in vendita in tutti questi paesi si stia rivelando molto più difficile del previsto: la decisione finale spetta infatti a PlayStation, essendo il publisher del gioco, che deve chiedere a Valve di annullare la precedente decisione e — presumibilmente — garantire che non ci saranno più casi del genere.

Una situazione che richiederà dunque ancora un po' di pazienza, ma speriamo che presto anche i giocatori attualmente esclusi possano contribuire a proteggere la democrazia controllata.

Nel frattempo, gli sviluppatori potranno almeno sentirsi sollevati nel vedere che l'ondata di recensioni negative è ormai un lontano ricordo: ora le ultime review sono solo positive.