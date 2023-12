Hellblade 2 protagonista a The Game Awards 2023? C'è un nuovo indizio

Potrebbe essere proprio Hellblade 2 uno degli «annunci importanti» anticipati da Xbox in vista dei The Game Awards 2023, a giudicare dagli ultimi indizi trapelati nelle scorse ore.

L'ultima volta che la casa di Redmond aveva utilizzato questi termini per lo show di Geoff Keighley furono svelate Xbox Series X (la trovate scontata su Amazon) e proprio il secondo capitolo di Senua's Saga, una delle esclusive più attese dagli appassionati.

Fin da subito i fan avevano sospettato potesse essere proprio Hellblade 2 uno dei candidati più probabili a rappresentare Xbox nei trailer per i giochi di prossima uscita e l'ultima valutazione ufficiale sembrerebbe averlo quasi confermato.

Come segnalato da ComicBook, l'ente di classificazione australiano ha assegnato al titolo di Ninja Theory una valutazione R 18+, segnalando che si tratta dunque di un gioco vietato ai minori.

Come i nostri lettori ormai sapranno, le classificazioni tendono ad arrivare solamente quando un videogioco è ormai vicino al completamento, ma potrebbe anche trattarsi di un'assegnazione "temporanea" legata a un trailer in arrivo.

Ed è proprio quest'ultima eventualità che lascia sospettare l'apparizione di Hellblade 2 a The Game Awards 2023, visto che il tempismo merita quantomeno una piccola riflessione.

Inoltre, stando a quanto dichiarato nelle scorse giornate da Matt Booty, l'uscita del secondo capitolo di Senua's Saga è previsto proprio per il 2024: avrebbe dunque certamente senso salutare il 2023 con un nuovo trailer ufficiale.

Ovviamente non possiamo fare altro che sottolineare che si tratta solamente di speculazioni in attesa di ulteriori conferme ufficiali, ma sembra evidente che l'attesa per il nuovo Hellblade stia per finire, in un modo o in un altro.

Per il momento, vi invitiamo comunque a prendere il tutto con le dovute precauzioni: continueremo a monitorare gli ultimi sviluppi e vi terremo informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, restando in tema di novità legate al mondo Xbox, cogliamo l'occasione per ricordarvi che oggi saranno disponibili i primi giochi gratis di dicembre.