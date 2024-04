Hellblade 2 è «su un altro livello», nonostante le preoccupazioni su Series S

Ninja Theory è ormai quasi pronta al rilascio del suo Hellblade 2, un gioco che sta facendo discutere da diverse settimane.

Lasciando da parte il primo capitolo della saga (che trovate su Amazon) il sequel ha un bel carico di responsabilità.

Sappiamo infatti che la nuova avventura di Senua probabilmente non durerà più di 8 ore, cosa questa ha fatto storcere il naso a molti.

Ora, sebbene è stato confermato che il gioco girerà a "soli" 30 fotogrammi al secondo, sembra che Hellblade 2 sarà comunque graficamente al top.

Come riportato anche da PureXbox, il team di Digital Foundry è uno degli esperti che ha dato un'occhiata al gioco di recente e ritiene che sia «su un altro livello» dal punto di vista visivo, nonostante alcuni problemi persistenti relativi alla risoluzione della console.

DF entra nel dettaglio dell'uso da parte di Ninja Theory delle caratteristiche dell'Unreal Engine 5 di nuova generazione e di come l'intera configurazione potrebbe funzionare su console. Ecco un frammento della loro anteprima:

«Su Xbox Series X, è chiaramente un gioco impegnativo, ma i risultati sono comunque eccellenti nel complesso. È sulle piattaforme a bassa potenza, in particolare sulla Series S, che sono più curioso.

La risoluzione è destinata a subire un calo e sarei curioso di vedere fino a che punto ci sono ulteriori modifiche specifiche per la serie S. La configurazione del gioco sulla Series X potrebbe anche renderlo uno dei software per PC più impegnativi che abbiamo visto finora in questa generazione.

Hellblade 2 è destinato a creare qualche divisione a causa di questi compromessi, ma devo dire che ho molto rispetto per il talento creativo di Ninja Theory e per l'immensa realizzazione visiva che questo titolo rappresenta. A mio avviso, questo potrebbe essere il titolo Unreal Engine 5 più bello in circolazione quando uscirà il 21 maggio, il che non è poco.»