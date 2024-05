Hellblade 2, dopo i 30fps c'è un'altra brutta notizia

Hellblade 2 sarà una produzione estremamente cinematografica, con tutti i pregi e i difetti grafici che ne conseguono e che stanno emergendo in queste ultime ore.

Ha fatto molto scalpore ad esempio la scelta di un obbligo ai 30FPS fissi sulle console Xbox, scelta presa proprio in funzione del tipo di esperienza che Ninja Theory vuole offrire ai suoi giocatori.

Advertisement

Una scelta che ha fatto discutere fortemente anche gli addetti ai lavori, provocando critiche anche dall'ex capo di Blizzard, ma in queste ore è emersa un'ulteriore decisione che è destinata a far discutere, forse anche più dei 30fps.

Pure Xbox segnala infatti un commento di Ninja Theory in risposta a un utente su X riguardante gli effetti grafici di Hellblade 2, confermando che l'intera produzione è stata girata con un aspect ratio 2.39:1.

Questo significa che il titolo sarà meraviglioso per chi possiede un monitor ultra-wide, ma per tutti gli altri giocatori — ovvero la maggior parte degli utenti — il discorso sarà ben diverso: gli sviluppatori hanno confermato che sarà presente l'effetto letterbox su tutti gli altri monitor in circolazione.

In altre parole, dovrete abituarvi ben presto a vedere delle barre nere sopra e sotto l'immagine: un effetto tipicamente cinematografico, ma che sicuramente stona non poco con un videogioco che dovrebbe coinvolgere gli utenti in prima persona.

Considerando che Hellblade 2 sarà uno dei biglietti da visita più importanti di Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) nel mese di maggio, anche questa decisione degli sviluppatori sembra destinata inevitabilmente a scatenare polemiche, dato che ancora una volta si impedisce ai giocatori di fare una scelta per la propria esperienza.

Se a questo aggiungiamo che i giocatori che possiedono un monitor ultra-wide sono davvero pochi, è plausibile immaginare che molti utenti non riusciranno a godersi l'esperienza nel modo che gli sviluppatori vorrebbero.

Certo, resta sempre in piedi la possibilità di possibili patch future che mettano una pezza — basti pensare a Starfield che sta finalmente sbloccando i 60fps su console — ma ciò non impedirà che possano emergere potenziali polemiche al lancio. Vedremo come si evolverà la situazione.