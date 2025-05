Hasbro corre ai ripari dopo il disastro delle miniature di Baldur's Gate 3

Un'ondata di insoddisfazione ha travolto WizKids, l'etichetta di Hasbro dedicata alle miniature collezionabili, dopo il lancio delle miniature dedicate a Baldur's Gate 3, costringendo l'azienda a correre ai ripari con un programma di rimborsi completi.

La collezione, attesa con entusiasmo dai fan del videogioco di Larian Studios e di Dungeons & Dragons, ha deluso profondamente gli acquirenti che si sono trovati tra le mani statuette con evidenti difetti di produzione, colorazioni approssimative e dettagli imprecisi che poco rispecchiavano la qualità attesa per un prodotto dal prezzo non indifferente di €49,99.

La situazione è diventata particolarmente imbarazzante sui social media, come vi avevamo riportato, dove numerosi acquirenti hanno condiviso immagini delle loro miniature, evidenziando problemi come la miniatura di Avvizzito che sembrava sciogliersi, insieme ad altre imperfezioni tecniche che hanno generato frustrazione nella comunità.

Tra le persone critiche c'è stata anche Elodie Ceselli, Senior Cinematic Artist presso Larian Studios, che ha duramente criticato le miniature sui social, prendendo di mira in particolare la scarsa qualità della pittura e l’elevato prezzo di vendita.

Questo feedback negativo ha rapidamente costretto l'azienda a riconoscere pubblicamente il fallimento del prodotto e a prendere provvedimenti concreti (tramite IGN US):

«Siamo a conoscenza delle recenti segnalazioni e lamentele e le stiamo prendendo sul serio. Il nostro team sta attualmente indagando su questi problemi e sta prendendo provvedimenti per risolvere la situazione per coloro i cui acquisti sono stati influenzati negativamente e per garantire che questi problemi non si ripetano in prodotti e ristampe future. Se hai acquistato il set da un rivenditore locale, ti preghiamo di restituirlo presso il punto vendita per un rimborso completo.»

Il set "D&D Icons of the Realms: Baldur's Gate 3 Character Boxed Set" avrebbe dovuto rappresentare un pezzo da collezione prezioso per gli appassionati dell'universo di Dungeons & Dragons e in particolare per i fan di Baldur's Gate 3.

Invece, l'apertura delle confezioni ha rivelato un prodotto ben lontano dagli standard qualitativi che i collezionisti si aspettavano.

È davvero un peccato che tra gli ultimi merchandise di Baldur's Gate 3, che continua ad avere un seguito importantissimo, ci siano prodotti così tanto scadenti.