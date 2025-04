Perché Baldur's Gate 3 non ha avuto DLC? «Non c'è passione»

Nonostante l'enorme successo ottenuto da Baldur's Gate 3, Larian Studios ha deciso di prendere una scelta decisamente coraggiosa: invece di rilasciare DLC a pagamento, gli sviluppatori hanno deciso di chiudere definitivamente la storia e passare a nuovi progetti inediti.

Inizialmente gli autori volevano davvero lavorare alle espansioni di gioco, salvo poi decidere di cancellare tutto perché sembrava più che altro un obbligo: "dovevano" creare DLC perché il gioco era andato bene.

In un'intervista rilasciata a GameSpot (via Eurogamer), Swen Vincke è tornato ancora una volta sull'argomento, spiegando perché Larian Studios non ne ha voluto sapere di sviluppare contenuti aggiuntivi a pagamento per Baldur's Gate 3:

«È noioso, questa è davvero la risposta sincera. Abbiamo provato a infilarci nel business dei DLC, ne abbiamo parlato per Baldur's Gate 3... non c'è passione... Voglio dire, se il giocatore è contento anche il business lo è, ma hai anche bisogno che lo sviluppatore sia felice perché anche il giocatore lo sia. Quello che stiamo facendo adesso sta rendendo gli sviluppatori molto più felici».

Il CEO spiega che fondamentalmente stavano creando DLC perché «era quello che avremmo dovuto fare»: se un gioco ha successo bisogna creare contenuti aggiuntivi, così da avere sempre più soldi.

Ad un certo punto, Swen Vincke e il suo team si sono accorti che quello che stavano facendo non era davvero la strada giusta per lo studio, motivo per il quale hanno preso la decisione — coraggiosa e in controtendenza con le pratiche odierne, aggiungo — di scartare ogni possibile piano al riguardo.

Per quanto ai giocatori possa certamente dispiacere non scoprire le nuove avventure di compagni come Cuorescuro, Karlach e Astarion (di cui trovate i rispettivi Funko Pop su Amazon), Larian ha comunque garantito un incredibile supporto post-lancio per Baldur's Gate 3, facendo fino alla fine tutto ciò che intendevano fare per il loro capolavoro.

E adesso la loro mente può davvero spostarsi su prossimi ambiziosi videogiochi, al punto che Swen Vincke ha svelato anche l'intenzione di creare un team per scrivere in anticipo tante nuove storie.