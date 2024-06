Halo sta per tornare in un nuovo gioco gratis di uno sviluppatore

Fan di Halo, preparatevi a un regalo niente male: l'ex sviluppatore di Halo: Infinite, Kaleb Nekumanesh, sta lavorando a un gioco gratis per i fan di Halo in Unreal Engine 5.

Anche se con Halo: Infinite (che trovate su Amazon) la serie non ha ritrovato lo slancio che meritava, Master Chief è e resta uno dei personaggi più amati di sempre.

Ragion per cui, mentre i fan attendono a braccia aperte un nuovo capitolo, sembra proprio che per ingannare l'attesa riceveranno presto qualcosa di realmente interessante.

Come riportato anche da DSO Gaming, Kaleb ha intenzione di rilasciare questo gioco gratuito molto presto, tanto che poco sotto potete trovare il trailer di debutto che mostra il gameplay in azione.

In questo gioco inedito di Halo, i giocatori torneranno ad Alpha Halo e scopriranno i misteri della Monna Lisa mentre cercano di sopravvivere a una vera e propria invasione di flood.

Trattandosi di un gioco gratuito, è bene moderare le aspettative: il progetto pare avrà infatti solo la nave Monna Lisa esplorabile, e poco più.

Quindi, non aspettatevi ambienti planetari sconfinati da attraversare a bordo di un Warthog o Covenant da uccidere a suon di armi laser.

Nonostante ciò, questo primo trailer di gameplay sembra molto interessante. E, poiché pare proprio che Microsoft stia lavorando a un remake vero e proprio di Halo, questo progetto dei fan potrebbe darci un'idea di come potrebbe essere il rifacimento ufficiale.

Al momento non c'è alcuna data di uscita di questo gioco gratuito di Halo. Naturalmente, però, non mancheremo di aggiornarvi non appena avremo novità al riguardo (e sperando anche che Microsoft non decida di staccare la spina al progetto per motivi di copyright).

Nel mentre, avete letto che sarebbe in lavorazione un remaster di Halo: Combat Evolved con un potenziale piano di rilascio multipiattaforma.