Halo, il nuovo capitolo potrebbe essere davvero "next-gen"

Xbox starebbe guardando al futuro della serie di Halo: pur non avendo confermato un nuovo capitolo, arrivano ora alcune indiscrezioni che lasciano ben sperare.

La saga sparatutto (che trovate anche su Xbox Game Pass, disponibile su Amazon) ha infatti vissuto in questi anni alti e bassi, sebbene il franchise sia comunque ancora molto richiesto dai fan.

Le novità per Halo Infinite che i fan aspettavano hanno però deluso le aspettative, come quella cancellata in maniera definitiva.

Ora, dopo che alcune settimane fa il capo di Xbox Phil Spencer e il boss di Xbox Game Studios Matt Booty avevano lasciato intendere che Halo non morirà, arrivano nuova indiscrezioni.

Come riportato anche da Gamereactor, sembra che dopo la scarsa accoglienza iniziale e non di Halo Infinite, 343 Industries sia al lavoro sulla prossima avventura di Master Chief.

Almeno, questo secondo quanto riportato durante il podcast SG Bitcast. Stando a quanto rivelato, 343 Industries starebbe lavorando attivamente alla prossima generazione di Halo, che sarà realizzata su Unreal Engine.

Al momento si tratta solo di una voce di corridoio, ma non ci stupiremmo se ci fossero già dei piani per il prossimo capitolo della storia di Master Chief.

La speranza è che la Casa di Redmond possa confermare un nuovo gioco molto presto, visto che parliamo comunque di una delle IP più forti e note di Xbox.

Sicuramente, l'eventualità che il gioco possa essere costruito sulla base del potentissimo Unreal Engine 5 lascia ben sperare circa un gioco che - perlomeno dal punto di vista grafico - potrebbe essere realmente sorprendente.

Restiamo in attesa di capire quale sarà il futuro di Halo, soprattutto in seguito ai numerosi licenziamenti adoperati da Microsoft.

343 Industries aveva provato a rassicurare gli animi, sottolineando che «Halo è qui per restare».

Tuttavia, l'addio di uno dei suoi creatori storici aveva comunque messo in allarme la community, soprattutto dopo la discutibile gestione di Infinite.