Il celebre franchise di Halo potrebbe essere protagonista di un importante annuncio entro la fine del 2025.

A sostenerlo è Rebs Gaming, noto insider e content creator specializzato nella saga di Master Chief (che trovate su Amazon), che avrebbe raccolto nuove indiscrezioni durante il recente evento competitivo Dallas Open.

Secondo quanto riferito da Rebs in un nuovo video, un suo contatto avrebbe parlato direttamente con uno sviluppatore attualmente impiegato presso Halo Studios. La fonte avrebbe rivelato quanto segue:

«Halo Studios ha un grande annuncio in programma per l’Halo World Championship, a fine ottobre.»

Per ora si tratta esclusivamente di un rumor non verificato, e basarsi su una fonte indiretta può risultare azzardato.

Tuttavia, l’ipotesi di un nuovo annuncio legato a Halo non sembra del tutto fuori luogo: il franchise è rimasto relativamente silenzioso dopo il ciclo di aggiornamenti post-lancio di Halo Infinite, e i fan attendono da tempo un segnale concreto sul futuro della serie.

Le possibilità in gioco non mancano: si parla da tempo di un possibile sbarco del franchise su piattaforme PlayStation, in linea con la recente strategia multipiattaforma di Microsoft. Altri suggeriscono che potrebbe trattarsi di un teaser del prossimo capitolo principale.

Come sottolinea lo stesso Rebs, è plausibile che qualsiasi rivelazione avvenga in occasione di un evento di rilievo come il Campionato Mondiale di Halo, per massimizzare l’esposizione presso il pubblico casual.

Non è la prima volta che Rebs Gaming lancia segnali in questa direzione: già a inizio anno aveva anticipato l’arrivo di un nuovo gioco della saga entro il 2025. Tuttavia, Halo Studios (ossia i vecchi 343 Industries) non ha ancora confermato ufficialmente alcun progetto o data.

Ad oggi, quindi, tutto resta nel campo delle ipotesi. Ma se le informazioni si rivelassero fondate, ottobre potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase per uno dei franchise più iconici della storia Xbox.