Half-Life 2: nuovo record a 20 anni dall'uscita

Parlare di Half-Life 2 è come evocare un mito, una leggenda che molti hanno creduto immortale e che, guarda un po', continua a dimostrarlo.

Lo scorso weekend, a vent'anni esatti dall’uscita originale, il capolavoro di Valve (che trovate ancora su Amazon) è letteralmente esploso su Steam, raggiungendo vette di popolarità che sembravano ormai relegate alla storia.

Oltre 64.000 giocatori contemporanei si sono immersi nel mondo di Gordon Freeman, una cifra che supera di gran lunga il precedente record di 16.101 del 2021, come riportato anche da GamesIndustry.biz.

Ma cosa ha scatenato questo entusiasmo improvviso? Valve ha saputo giocare la carta della nostalgia con l’astuzia di chi conosce alla perfezione il valore delle proprie opere.

Con un aggiornamento a sorpresa, ha non solo unificato Half-Life 2 e i suoi episodi mettendo il tutto a disposizione gratuitamente, ma anche aggiunto il supporto per Steam Workshop e rilasciato un video dietro le quinte coi commenti degli sviluppatori.

Un’offerta che sa di regalo speciale ai fan, ma anche di riapertura a un’esperienza di gioco che, dopo vent’anni, ha ancora molto da insegnare.

Valve ha reso infatti il titolo gratuito per un periodo limitato su Steam, una mossa che sa di chiamata alle armi.

E non è finita qui: in parallelo, è stato pubblicato un documentario di due ore che racconta l’impatto di Half-Life 2 sull’industria.

Non si tratta solo di numeri e statistiche, ma di come il titolo abbia influenzato un’intera generazione di giochi, ridefinendo ciò che un videogioco poteva essere. E, tra l'altro, raccontare qualche retroscena anche sul mai nato Half-Lile 3/Episode 3.

Non c'è bisogno di nasconderlo: in un'epoca in cui i giochi nascono e muoiono in pochi mesi, Half-Life 2 è lì, ancora capace di risvegliare la stessa magia del 2004.

Forse è questo il segreto di un classico senza tempo: non smette mai di stupire, di affascinare, di richiamare la propria comunità per dimostrare, ancora una volta, che certe storie non si esauriscono mai.

Restando in tema, avete visto che è in sviluppo anche una versione con supporto al ray tracing chiamata Half-Life 2 RTX?