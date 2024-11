Half-Life 2 è tornato, e si è rifatto il trucco

Orbital Studios ha pubblicato un nuovo e atteso trailer per Half-Life 2 RTX, un progetto che intende celebrare il ventesimo anniversario del celebre sparatutto di Valve, riportandolo sotto i riflettori in una veste grafica completamente aggiornata.

Questo remake ha ricevuto la benedizione ufficiale di Valve e sfrutta le tecnologie di punta di NVIDIA RTX Remix per offrire ai fan un’esperienza visiva in linea con gli standard moderni, senza tradire l’essenza del gioco originale (avvistabile ancora su Amazon).

Il progetto è portato avanti da un gruppo selezionato di modder esperti, appositamente riuniti per questa impresa, con l'obiettivo di far rivivere a nuovi e vecchi fan l'incredibile atmosfera di Half-Life 2.

Il trailer appena rilasciato (via Wccftech) svela alcune delle tecnologie avanzate implementate per rinnovare il mondo di City 17: riflessi e rifrazioni ray-traced arricchiscono superfici come acqua e vetro, mentre l'illuminazione ambientale e le ombre sofisticate offrono un senso di realismo senza precedenti.

Non manca la nebbia volumetrica, che aggiunge profondità e atmosfera alle strade e agli ambienti, incrementando il senso di immersione già iconico di Half-Life 2.

Wormslayer, Project Lead del remake, ha dichiarato: «Half-Life 2 è il mio gioco preferito. Lo gioco da oltre 20 anni. Era diverso da qualsiasi altro titolo all'epoca, e il gameplay e lo storytelling restano ancora incredibilmente solidi. Volevamo riportare quel senso di meraviglia che abbiamo provato la prima volta che lo abbiamo giocato, adattandolo alle tecnologie odierne.»

Il team di sviluppo ha confermato che, nonostante l'entusiasmo della community e il supporto di NVIDIA, il lavoro è tutt'altro che terminato.

Sono ancora molti gli asset da rimasterizzare, e non è stata fissata una data di uscita per il progetto.

Con oltre cento collaboratori attualmente impegnati nel remake, il gruppo continua a cercare talenti che possano contribuire a portare a termine questo ambizioso progetto.

Per chi volesse unirsi allo sviluppo, è possibile inviare la propria candidatura attraverso un modulo disponibile sul sito ufficiale del progetto, un'opportunità che farà brillare gli occhi a ogni fan della saga e a ogni modder desideroso di lavorare su un titolo leggendario come Half-Life 2.

Restando in tema, vi segnalo anche Project Borealis, un progetto creato dai fan per dare seguito al cliffhanger di Half-Life 2: Episode Two: da poco è disponibile il prologo gratis.