Half-Life 2 gratis su Steam, ma non per molto

Valve offre gratuitamente Half-Life 2 e i suoi episodi per celebrare il 20° anniversario del gioco.

Fino al 18 novembre, i giocatori PC possono ottenere una copia gratuita di questo classico sparatutto in prima persona (avvistabile ancora su Amazon), insieme a Episode One e Episode Two.

L'iniziativa mira a permettere a chi non possiede ancora il gioco di sperimentare uno dei titoli più influenti nella storia dei videogiochi, come riportato anche da DSO Gaming.

Valve ha inoltre pubblicato un documentario di due ore sulla realizzazione di Half-Life 2 e ha reso disponibile il filmato della demo presentata all'E3 2003, che all'epoca impressionò il pubblico per la sua tecnologia all'avanguardia.

In concomitanza con l'anniversario, Valve ha rilasciato un importante aggiornamento per Half-Life 2.

L'Update del 20° Anniversario introduce miglioramenti alla qualità di vita e perfezionamenti visivi.

I designer hanno rivisto ogni mappa del gioco per correggere bug di lunga data e ripristinare contenuti. Sono stati apportati anche alcuni aggiustamenti al gameplay.

Tra le novità principali troviamo una nuova nebbia radiale, lightmap ad alta risoluzione e la correzione di vari problemi visivi come oggetti che apparivano e scomparivano, buchi nel mondo di gioco, erba mancante e modelli completamente neri.

I giocatori possono ora scegliere tra gli effetti originali di sangue e fuoco o quelli creati per gli episodi successivi.

È stata aggiunta una nuova modalità High Quality che utilizza i modelli 3D più dettagliati. Inoltre, impostando i dettagli degli shader su "Molto alto" si ottengono ombre più morbide grazie al nuovo filtro bicubico per le lightmap.

Sebbene non si tratti di un vero e proprio remaster, l'aggiornamento del 20° anniversario porta comunque alcuni graditi miglioramenti grafici al classico di Valve.

I giocatori interessati possono ottenere la propria copia gratuita tramite Steam entro il 18 novembre cliccando qui.

Valve ha anche segnalato alcune interessanti mod per Half-Life 2 che dovrebbero essere compatibili con questa nuova versione, come una mod VR, una nuova campagna chiamata Entropy: Zero 2 e un pack di texture HD.

È inoltre in sviluppo una versione con supporto al ray tracing chiamata Half-Life 2 RTX.