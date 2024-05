Hades 2 è disponibile a sorpresa da ora!

Hades 2 è tra i giochi più attesi dei prossimi anni e, con una certa sorpresa, potete già acquistarlo in accesso anticipato su Epic Games Store e Steam.

Dopo una fase di test a numero chiuso, infatti, Supergiant Games ha lanciato Hades 2 sulle due piattaforme, come potete vedere dalla pagina di Steam.

Advertisement

Hades 2 è disponibile per l'acquisto a €28.99, e sulla pagina sono emerse anche altre informazioni.

«Il primo Hades era pensato per l'accesso anticipato fin dall'inizio», scrive Supergiant Games sulla pagina del negozio dicendo che «Hades II non è da meno».

Supergiant approfondisce:

«Le opinioni dei giocatori ci aiuteranno a preparare una serie di aggiornamenti sostanziali che introdurranno nuove meccaniche, personaggi, ambienti e molto altro, man mano che il gioco si avvicina alla sua versione finale.»

Inoltre, avviando Hades 2, i giocatori si ritroveranno con un messaggio in cui il team di sviluppo racconta com'è stato lo sviluppo e come sarà in futuro.

Supergiant prevede di essere in accesso anticipato almeno fino alla fine del 2024. «È troppo presto per dire quando avverrà il lancio della versione 1.0», conferma lo sviluppatore, che dichiara di voler avere prima una buona idea dello sviluppo dell'accesso anticipato.

Inoltre, l'accesso anticipato ci fornisce anche i requisiti minimi e raccomandati definitivi:

Requisiti minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Dual Core 2.4 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 950, Radeon R7 360, or Intel HD Graphics 630

Memoria: 10 GB di spazio disponibile

Requisiti raccomandati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Quad Core 2.4ghz

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: GeForce RTX 2060, Radeon RX 5600 XT, or Intel Arc A580

Memoria: 10 GB di spazio disponibile

Prima dell'uscita ufficiale di Hades 2 avete tempo anche per recuperare il suo predecessore, un capolavoro che potete acquistare su Amazon ormai ad un ottimo prezzo.