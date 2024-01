GTA: Vice City NextGen Edition sta crescendo bene, grazie ai fan

Rockstar Games ha creato giochi davvero iconici, e GTA: Vice City è sicuramente tra questi.

L’avventura di Tommy Vercetti, che trovate anche all’interno della trilogia su Amazon, è infatti ancora molto amata.

Siamo così innamorati del titolo del 2002 che alcuni giocatori hanno notato di recente la villa di Tommy nel trailer di GTA 6.

Ora, come riportato anche da GamingBible, è il turno della GTA: Vice City NextGen Edition, in fase di sviluppo grazie ai fan. Poco sotto, trovate un video abbastanza emblematico, che mostra i progressi compiuti dal team di sviluppo.

Un fan ha scritto: «Fantastico, non vedo l'ora che esca», mentre un altro ha commentato: «Oh, accidenti, cutscene in engine? Questa è davvero next gen! Un lavoro straordinario del Rev. Team!».

Potremmo mostrarvi altri commenti, ma, onestamente, sono tutti dello stesso timbro entusiasta (questo, sperando che Take-Two Interactive non decida di fare partire una serie di lettere da parte degli avvocati, bloccando il progetto).

Nella clip, possiamo dare un'occhiata alla missione "All Hands on Deck!", ma il team dietro questa mod che sta ricreando l'intera Vice City con il motore grafico Rage Engine di GTA V promette che ci saranno ancora molte altre delizie che ci stupiranno.

Del resto, già i primi video ci avevano colpito in positivo, quindi la strada è sicuramente quella giusta. Staremo a vedere cosa tireranno fuori gli sviluppatori, magari già a partire dalle prossime settimane.

Restando in tema, sapevate che Vice City avrebbe potuto essere una specie di survival horror, ma che poi l'idea è fortunatamente naufragata nel peggiore dei modi (ed è stato un bene)?

Ma non solo: per concludere alcuni mesi fa è stato il turno di un rifacimento in Unreal Engine 5 di Vice City altrettanto mozzafiato, sebbene purtroppo dubitiamo che venga mai rilasciato un gioco completo realizzato con il motore di Epic.