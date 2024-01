GTA 6, c'è la "prova" della presenza di Tommy Vercetti

Rockstar Games ha pubblicato da tempo il primo trailer di GTA 6, confermando il ritorno a Vice City.

Il sequel di GTA V (che trovate su Amazon in versione current-gen a prezzo molto interessante) ci farà tornare nella città resa celebre dall'amato GTA Vice City.

Il video pubblicato diverse settimane è sicuramente un successo assoluto, in grado di battere ogni record.

Ora, mentre i fan hanno sviscerato il trailer in ogni modo, altri avrebbero scovato un riferimento palese a Tommy Vercetti, protagonista dell'originale Vice City.

Come riportato anche da GamingBible, un fan avrebbe avvistato la villa di Tommy nel trailer di GTA 6, portando le prove a corredo.

L'immagine della villa che trovate poco sopra potrebbe semplicemente mostrare una "villa normale", come sostengono alcuni fan piuttosto scettici.

Ma se la magione è davvero quella di Tommy, la domanda cruciale è se potremo o no comprarla. «È meglio che ci lascino comprare quella casa. LOL», ha scherzato un utente di Reddit.

Dall'altra parte, alcuni giocatori di GTA ritengono che Tommy sia morto, il che significa che la sua villa appartiene a qualcun altro o che, in realtà, non è altro che uno stratagemma per alimentare le speranze dei fan.

Del resto, è cosa nota che il ruolo iconico di Ray Liotta come Tommy Vercetti è diventato memorabile col passare degli anni e il ritorno di Vice City in GTA 6 potrebbe rendere omaggio alla sua eccezionale interpretazione.

Staremo a vedere se Rockstar sarà dello stesso avviso (cosa che ci auguriamo caldamente).

Vero anche che i fan hanno persino suggerito che vorrebbero vedere Tommy sotto forma di un "quest giver", magari usando vecchie registrazioni di Liotta per GTA 6 realizzate ai tempi di Vice City.

Ad ogni modo, se volete sapere tutto - ma proprio tutto - sul prossimo GTA, cliccate qui.