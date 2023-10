GTA Vice City compie 21 anni e i fan ne omaggiano la colonna sonora

GTA Vice City è uno dei capitoli più amati in assoluto della saga Rockstar, visto che il gioco sta per compiere 21 anni.

L’avventura di Tommy Vercetti, che trovate anche all’interno della trilogia su Amazon, si è imposto col tempo per la sue estetica e una storia che strizzava l'occhio ai film anni ’80.

Vice City è stato, come tutti i videogiochi della serie Rockstar, anche un titolo molto controverso per via di alcuni contenuti, considerando che alcuni di questi sono stati rimossi.

Ora, dopo che alcuni mesi fa è stato il turno di un rifacimento in Unreal Engine 5 realmente mozzafiato, il 2002 è lontano come gli anni '80 in cui è ambientato il gioco, e i fan sono tornati a parlare della colonna sonora del gioco per celebrare il suo 21imo compleanno.

Sappiamo bene che la musica è una parte fondamentale dei videogiochi e contribuisce a creare i mondi in cui ci perdiamo.

Per molti , alcune colonne sonore evocano ricordi così belli da farci sorridere quando ricordiamo certi livelli, missioni o personaggi, e nessuna colonna sonora è così sensazionale come quella di Grand Theft Auto: Vice City.

«Un gioco leggendario e uno dei miei preferiti di sempre», ha postato l'utente di Reddit henryk98, unendosi ad altri fan nel ricordare il titolo uscito nei primi anni '00.

«Il gioco era in anticipo sui tempi e ha schiacciato ogni altro gioco quando è uscito. Così divertente e rigiocabile. Colonna sonora da 10/10. Mi sento fortunato ad averlo posseduto da bambino».

Sì, anche quando si tratta di musica, Rockstar Games è difficile da battere: «Rockstar è il dio delle colonne sonore. È pazzesco. Probabilmente sono stati la cosa che ha avuto più impatto nella formazione del mio gusto e repertorio musicale», ha scritto un altro fan.

Restando in tema, ricordiamo che alcuni mesi fa l'attore Tom Sizemore, che aveva prestato la propria voce a uno dei personaggi più celebri di Vice City, ovvero Sonny Forelli, è venuto a mancare.

Ma non solo: TeaserPlay ha condiviso settimane fa un concept trailer di un ipotetico GTA Vice City 2 in Unreal Engine 5 che i fan apprezzeranno sicuramente.

Per concludere, Paramount ha da poco messo in cantiere una nuova serie TV dal titolo Vice City, ma che a quanto pare nulla ha a che vedere con GTA.