Vice City diventa una serie TV, ma non è quello che pensate voi

Alcuni giorni fa, il rapper, attore, imprenditore e produttore discografico statunitense 50 Cent ha pubblicato sul suo profilo Instagram il logo di GTA Vice City con una didascalia che anticipava grandi cose. Ma non solo: la star ha poi pubblicato anche un seconda immagine, una fotografia di un’insegna al neon.

Lasciando da parte la GTA Trilogy (che potete acquistare in sconto su Amazon), i fan hanno immaginato che potesse trattarsi di un teaser del sesto capitolo ufficiale del franchise.

Se infatti le news relative a GTA 6 sono rilasciate col contagocce, ogni accenno a qualche novità è subito captata con grande interesse.

Ora, però, come riportato anche da Deadline, è arrivata la doccia fredda: Paramount+ ha messo in cantiere una nuova serie TV dal titolo Vice City, ma che nulla ha a che vedere con GTA.

Una spiaggia che tutti riconosceranno

Si tratta infatti di una nuova serie originale di Lionsgate Television, Paramount Television Studios e G-Unit Film & Television di Curtis “50 Cent” Jackson.

Nata da un’idea originale degli sceneggiatori e produttori esecutivi Darnell Metayer (Transformers: Rise of the Beasts) e Josh Peters (Transformers: Rise of the Beasts), con Chad Stahelski (John Wick) come produttore esecutivo e regista, Vice City non avrà infatti alcun collegamento con la serie Rockstar, se non il chiaro rimando del titolo.

Nonostante il nome richiami appunto la celebre ambientazione che ha fatto da sfondo ad alcuni tra i migliori capitoli del franchise e che i fan chiedono a gran voce per GTA 6, Vice City sarà del tutto priva di legami con i videogiochi.

La serie seguirà infatti le vicende tre amici (ed ex militari) che tornano nella città di Miami, a metà degli anni ’80, dopo essere stati congedati con disonore dall’esercito per il loro coinvolgimento nello scandalo Iran Contra.

Dimenticati dal paese che hanno servito con serietà e senza prospettive il futuro, i tre decideranno di collaborare con un immigrato colombiano, andando a formare una banda di rapinatori davvero singolare.

Restando in tema, qualcuno è convinto che il prossimo capitolo della serie open world di GTA sarà presentato ufficialmente nel corso dell’anno.

Ma non solo: se GTA 6 tarda ad arrivare e siete amanti della grafica, sappiate che qualcuno ha nel mentre deciso di moddare il ben noto GTA V.