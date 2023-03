Addio a Tom Sizemore, interprete di Sonny Forelli in GTA Vice City: aveva 61 anni

L’attore Tom Sizemore ci ha purtroppo lasciato all’età di 61 anni: la star era nota non solo sul grande schermo, ma anche nel mondo videoludico dato che aveva prestato la propria voce a uno dei personaggi più celebri di GTA Vice City, ovvero Sonny Forelli.

Secondo un report di Rolling Stone, Sizemore ha sofferto un aneurisma cerebrale lo scorso 19 febbraio, venendo tenuto in vita soltanto artificialmente: dopo due settimane senza alcun progresso, la famiglia ha preso la difficile decisione di interrompere il supporto al fine vita, permettendo che ci lasciasse in pace nel sonno.

L’attore era particolarmente celebre sul grande schermo per essere uno dei protagonisti del film «Salvate il soldato Ryan» e in «La Reliquia», oltre a numerose comparizioni in produzioni come «Heat» e «Pearl Harbor».

Ma Tom Sizemore era particolarmente amato anche dalla community videoludica, avendo interpretato anche Sonny Forelli in Grand Theft Auto Vice City, l’iconico boss del protagonista Tommy Vercetti.

Dopo aver appreso la notizia, anche Rockstar Games ha voluto porgere i propri omaggi all’attore, sottolineando che è stato proprio il modo in cui interpretava i suoi personaggi ad aver ispirato tutto lo studio, anche prima del suo esordio in Vice City:

Tom Sizemore’s effortless cool and phenomenal character work was an inspiration to all of us here at Rockstar Games long before his star performance as Sonny Forelli in Grand Theft Auto: Vice City. Rest In Peace, Tom pic.twitter.com/2mdyh02Xhq

— Rockstar Games (@RockstarGames) March 4, 2023