GTA V, c'è una missione che i fan ritengono «una me**a inutile»

GTA 6 di Rockstar Games si sta facendo attendere, ragion per cui i fan stanno ancora dedicandosi all'ormai noto GTA V, scoprendone segreti e parlando del gioco in generale.

Il classico ha sicuramente diversi anni dalla sua, ma a quanto pare ha ancora parecchio da dire.

Già nei mesi scorsi GTA V in 16K su una RTX 4090 ha dimostrato di che pasta è fatto il titolo Rockstar.

Ora, come riportato anche da GamingBible, sembra proprio che una missione specifica del gioco sia stata ritenuta pressoché inutile da un gran numero di giocatori (seguono ovviamente spoiler del gioco).

Come riporta UNILAD, la missione "By The Book" (che i giocatori devono obbligatoriamente completare per portare a termine il gioco) vede Trevor torturare il sospetto terrorista Ferdinand Kerimov.

I giocatori possono scegliere di eseguire questa tortura in diversi modi piuttosto brutali: si va infatti dall'estrazione dei denti alla scossa elettrica con la batteria di un'auto, fino al waterboarding, scena che è stata molto contestata al momento dell'uscita del gioco, e per una buona ragione.

A distanza di anni, molti fan della serie sono ancora convinti che si sia esagerato. Per chi non lo sapesse: l'annegamento simulato è una forma di tortura consistente nell'immobilizzare una persona in modo che i piedi si trovino più in alto della testa, e versargli poi dell'acqua sulla faccia, provocando così l'effetto di annegamento.

«All'epoca sembrava una sequenza gratuita e non necessaria, e in effetti lo è, ma con il senno di poi serve a ricordare che i personaggi di GTA non sono persone simpatiche e divertenti che per caso sono dei criminali. Sono orribili», ha twittato un fan.

Altri hanno espresso lo stesso sentimento: «Santo cielo, la scena della tortura di GTA V è così brutale ed eccessiva. Quella me*da era davvero inutile, perché ca**o ci vuole così tanto? Quella scena era una ca**ata, amico. Non dovrebbe nemmeno essere nel gioco».

E ancora: «Se avessi saputo che in GTA V c'era una scena di tortura, non credo che avrei comprato questo gioco... Non c'è letteralmente alcun motivo per far torturare un NPC a un giocatore. Avrebbe dovuto essere skippata, quella me*da non era necessaria».

Insomma, che piaccia o no, GTA V è un gioco che continua sicuramente a generare polemiche. Vi ricordiamo in ogni caso che nelle scorse settimane è apparso in rete un presunto screen del prossimo GTA 6 che ha davvero lasciato a bocca aperta.

