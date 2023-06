GTA V, l'ultimo update farà felici i fan di GTA 4

Sarà anche uscito anni fa, ma questo non ha impedito a Rockstar Games di rilasciare un nuovo aggiornamento per GTA Online e GTA V.

Il classico (di cui trovate l’edizione next-gen su Amazon) ha sicuramente diversi anni, ma a quanto pare ha ancora parecchio da offrire.

Advertisement

Ora, nonostante i fan potrebbero aver scoperto un indizio nascosto sul reveal di GTA 6 proprio nell'ultimo aggiornamento di GTA Online, sembra proprio che quest'ultimo nasconda anche una chicca a tema GTA 4.

Come riportato da TheGamer, i giocatori possono ora indossare il vestito di Niko Bellic e quello di Claude da GTA III. Inoltre, è possibile ritirare anche gli abiti dei tre protagonisti di GTA V, ossia Michael, Franklin e Trevor.

Tuttavia, per ottenere i nuovi vestiti sarà necessario completare alcuni compiti nel gioco. L'abito di Niko si chiama "Pistola a noleggio" e per poterlo ottenere bisogna prima completare il livello 4 in 25 aree di avanzamento della carriera.

Per quanto riguarda Claude, per acquisire il costume "Il silenzioso", dovrete completare il livello 4 in 20 aree di avanzamento della carriera.

Stranamente, però, non è ancora disponibile il costume di Tommy Vercetti di GTA Vice City (staremo a vedere se sarà rilasciato nelle prossime settimane). Gli altri abiti in ogni caso sono un'esclusiva delle versioni PS5 e Xbox Series X/S del gioco.

Restando in tema, sembra proprio che una missione specifica di Grand Theft Auto V sia stata ritenuta davvero inutile da un gran numero di giocatori.