GTA: San Andreas, il remake dei fan in UE5 sorprende

Grand Theft Auto: San Andreas è uno dei capitoli più amati del franchise Rockstar.

Mettendo da parte GTA V (che trovate anche su Amazon a prezzo basso), a quanto qualcuno non ha dimenticato il terzo capitolo a 128-bit.

Del resto, su PC con la potenza di RTX Remix, Grand Theft Auto: San Andreas ha già dimostrato di avere ancora qualcosa da dire.

Ora, come riportato anche su DSO Gaming, qualcuno è andato ancora oltre, realizzando un vero e proprio remake del gioco in Unreal Engine 5.

Il canale YouTube "flames per second" ha pubblicato un incredibile video che mostra il suo remake di Grand Theft Auto: San Andreas in UE5.

Per creare questo fan remake, lo YouTuber ha utilizzato alcune mod di GTA: San Andreas. Ad esempio, hanno usato la mappa mod di "MrVicho13", oltre ad alcune auto personalizzate create dal modder "rbsace".

Come vedete, questo remake è riuscito a mantenere lo stile artistico del gioco originale.

Non solo, visto anche che i miglioramenti all'illuminazione sono davvero sostanziali.

Grazie all'avanzato sistema di illuminazione dell'Unreal Engine 5, la mappa di GTA San Andreas ha infatti un aspetto incredibile.

Ci sono alcuni punti deboli, come le ombre o vari problemi di pop-in. Purtroppo, lo YouTuber non ha condiviso questo progetto, quindi non è possibile scaricarlo e giocarci.

Del resto, San Andreas è apparso nuovamente anche nella GTA Trilogy: The Definitive Edition, privo però della qualità del gioco Rockstar Games originale.

Restando in tema, il canale YouTube Kikons78 ha ricreato il Trailer 1 di Grand Theft Auto 6 ma con lo stile e i modelli dei personaggi di GTA San Andreas.

Ma non solo: alcuni mesi fa il modder "Berony" ha rilasciato una nuova missione DYOM per Grand Theft Auto: San Andreas che potete scaricare in forma totalmente gratuita.