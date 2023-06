GTA Online ha rimosso più di 180 auto: i fan sono infuriati

L'ultimo aggiornamento di GTA Online ha fatto infuriare non poco diversi fan storici, dopo che sono stati rimossi diversi contenuti con ben poco preavviso.

La patch per la modalità multiplayer di GTA V (trovate l'edizione next-gen su Amazon) aveva annunciato diversi miglioramenti all'esperienza di gioco, come la possibilità di correre senza dover premere ripetutamente un solo pulsante.

Tuttavia, come riportato da VGC, Rockstar Games ha anche deciso di rimuovere quasi 200 automobili in totale, che adesso non saranno più acquistabili in-game: una decisione giustificata dalla volontà di «snellire l'esperienza di shopping».

Gli sviluppatori avevano anche annunciato che alcuni di questi veicoli sarebbero tornati «in altri modi», e i fan hanno già scoperto che cosa intendessero: pare infatti che alcuni di questi veicoli diventeranno acquistabili esclusivamente dagli utenti iscritti a GTA Online+, il servizio in abbonamento.

Questo significa che quelli che erano a tutti gli effetti contenuti gratuiti sono stati a tutti gli effetti bloccati dietro un paywall: una decisione che — comprensibilmente — ha mandato su tutte le furie gli appassionati storici.

Certo, i giocatori potrebbero comunque scegliere di iscriversi solo per un mese, acquistare l'auto che gli interessa e poi cancellare immediatamente l'iscrizione per avere comunque il veicolo in loro possesso, ma resta il fatto che proporre contenuti già presenti nel gioco dietro un servizio in abbonamento appare una mossa decisamente discutibile — se non altro a livello etico.

Vedremo se Rockstar Games deciderà di fare chiarezza o tornare indietro su questa decisione, destinata a far discutere a lungo la community.

Del resto, questa scoperta rischia di annullare il piacevole omaggio ai fan dei capitoli storici della serie, come l'abito di Niko Bellic da GTA IV.

Una delle ultime novità più misteriose riguarda anche una bizzarra T-shirt, che potrebbe aver nascosto un indizio sul possibile reveal imminente di GTA 6.