GTA incontra The Sims in un nuovo life sim in Unreal Engine 5

Un nuovo simulatore di vita (o life sim, come preferite) è in arrivo nel 2024 e grazie alla sua grafica iperrealistica sembra una naturale fusione tra GTA e The Sims.

Giochi come The Sims 4 (che trovate su Amazon) dimostrano come il genere sia ancora molto diffuso.

Questo senza contare anche l'arrivo di The Sims 5, che a quanto pare potrebbe anche essere rilasciato gratuitamente.

Presto, però, sarà anche il tempo di InZoi, il quale appare graficamente abbastanza spaccamascella (via GamingBible).

Utilizzando l'Unreal Engine 5, non c'è da stupirsi che questo gioco abbia un aspetto sorprendente, tanto che le prime immagini fanno sembrare questo simulatore un incrocio tra The Sims e Grand Theft Auto.

Le necessità dei nostri avatar sembrano le stesse di The Sims (fame, stanchezza, ecc.), ma c'è anche un mondo completamente da esplorare e con cui interagire, che assomiglia alle città vive e pulsanti a cui siamo abituati in GTA.

InZoi viene presentato come un simulatore di vita con un "tocco coreano", poiché proviene - appunto - da uno sviluppatore sudcoreano, lo stesso responsabile della supervisione di PUBG: Battlegrounds.

Dal trailer, vediamo i personaggi del giocatore esplorare una città, svolgere un lavoro dalle 9 alle 17, socializzare e svolgere tutte le faccende tipiche di un life sim.

Ciò che lascia basiti è la grafica realistica; ogni ambiente e modello di giocatore è creato meticolosamente per trasmettere un senso di "vita reale".

Tutto appare lucido, perfetto e può essere modificato per adattarsi al proprio mondo ideale. Questo vale anche per gli avatar e per le famiglie, che sembrano tutti degni di apparire sulla copertina di Vogue.

Non ci sono molte altre informazioni sul gioco, ma il produttore del gioco, Hyungjun Kim, ha rivelato che il personaggio del giocatore viene inizialmente assunto come stagista in un'azienda.

Da lì si sceglierà come prima cosa una professione da intraprendere, prima di controllare la sua vita fin nei minimi dettagli.

InZoi ha anche una "modalità regista" che permette ai giocatori di controllare il mondo intorno, modificando la città stessa. Insomma, davvero promettente.

Restando in tema, il quarto capitolo di The Sims ha avuto una vita lunga e florida, anche grazie alle varie espansioni (come l’ultima dedicata alla vita studentesca).