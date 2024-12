Mafia: The Old Country torna ai The Game Awards con una finestra di lancio

Una delle serie più iconiche tra chi ama i titoli criminali torna alle sue radici con Mafia: The Old Country.

Dopo il terzo capitolo (che trovate su Amazon), la saga è infatti pronta a tornare con un prequel potenzialmente molto interessante.

Un trailer mostrato in occasione dei The Game Awards 2024 conferma il lancio del titolo per l’estate 2025, offrendoci un primo sguardo su ciò che ci attende in questa avventura ambientata nella Sicilia del 1900.

Il breve filmato promuove infatti una narrazione incentrata sull’origine del crimine organizzato, collocata in un’epoca pericolosa e affascinante, caratterizzata da lotte di potere, vendette e la brutalità della vita nell’Italia di inizio secolo.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

«Scoprite le origini del crimine organizzato in Mafia: The Old Country, un'avvincente storia di mafia ambientata nella brutale malavita della Sicilia del 1900. Combattete per sopravvivere in quest'epoca pericolosa e spietata, con un'azione resa viva dall'autentico realismo e dalla ricchezza della narrazione per cui la serie Mafia, acclamata dalla critica, è nota.»

Con queste premesse, The Old Country mira a combinare il realismo storico e la narrazione profonda che hanno reso celebre la saga di Mafia.

L’ambientazione siciliana rappresenta un ritorno alle origini per il franchise, esplorando le fondamenta del crimine organizzato prima dell’epoca delle grandi metropoli americane come Lost Heaven e Empire Bay.

L’atmosfera promette di essere intrisa di tensione e pericolo, con una cura per i dettagli storici che dovrebbe immergere i giocatori in una Sicilia spietata e autentica.

Il trailer mostrato questa sera ai The Game Awards conferma inoltre che Mafia: The Old Country è previsto per l’uscita su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S|X nell’estate 2025.

Vi ricordiamo che trovate tutte le notizie e i trailer dei The Game Awards 2024 nel nostro ricco recap aggiornato in tempo reale.