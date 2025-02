GTA 6 potrebbe evolvere una feature "telefonica" di GTA 5

Dopo dodici anni di attesa, Rockstar è pronta a far esplodere l’hype con Grand Theft Auto 6, il capitolo che promette di essere il più ambizioso della serie.

Vice City tornerà protagonista, ma il vero elemento di svolta potrebbe essere qualcosa di molto più vicino alla nostra quotidianità: l’uso dello smartphone in-game.

L’evoluzione tecnologica degli ultimi anni ha reso il telefono uno strumento onnipresente nella vita di tutti, e GTA 6 potrebbe spingersi ancora oltre, trasformandolo in una parte integrante della narrazione e del gameplay, come suggerito anche da GameRant.

Se in GTA 5 (gioco che trovate su Amazon) serviva principalmente per telefonate, messaggi e foto, questa volta potrebbe diventare un vero e proprio centro nevralgico dell’esperienza di gioco.

Le possibilità sono infinite. Tra live streaming, social network interattivi, app di incontri e videochiamate che influenzano la storia, GTA 6 potrebbe ricreare un ecosistema digitale più credibile di quello reale.

L'idea è affascinante, ma il rischio è che tutto questo finisca per appesantire l’esperienza di gioco con un eccesso di notifiche e interazioni superflue.

Rockstar ha sempre usato GTA per ironizzare sulla società, e in un’epoca in cui l’ossessione per il telefono ha raggiunto livelli patologici, il gioco potrebbe sfruttare questa dipendenza in modi sorprendenti (e magari anche fastidiosi).

Immaginate di ricevere notifiche pubblicitarie dentro GTA 6 o di dover gestire follower virtuali per portare avanti la storia. Geniale? Sì. Snervante? Probabile.

Il pericolo di trovarsi davanti a un GTA trasformato in una simulazione di Instagram è comunque molto improbabile, secondo me.

Perché un conto è ironizzare sull'uso dei social, un altro è rendere il telefono il protagonista assoluto di un gioco che sarà sicuramente molto di più.

Se poi finiremo a scrollare un finto TikTok anche dentro Vice City, forse, sarà il momento di spegnere la console e uscire a vedere l'erba.

E speriamo di saperne di più a breve, visto che ormai sono passati ben tre anni dall'annuncio del gioco.