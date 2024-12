GTA 6: un presunto leak diventa virale, ma è un fake

Un nuovo presunto leak di GTA 6 ha fatto il giro dei social, ottenendo quasi 14 milioni di visualizzazioni su X (ex Twitter).

Dopotutto, la "fame" verso il sequel di GTA 5 (che trovate su Amazon) inizia a farsi davvero insopportabile.

Questo, senza contare anche che il Trailer 2 si sta facendo attendere più del dovuto, lasciando i fan con un pugno di mosche.

L’immagine incriminata che trovate qui mostra uno dei due protagonisti del gioco, Lucia, all’interno di uno strip club di Vice City, apparentemente come performer.

Questo dettaglio ha subito generato speculazioni sui possibili risvolti narrativi. Tuttavia, il leak si è rivelato essere un falso, e per chi osserva con attenzione, i dettagli che lo smentiscono sono evidenti (via CB).

Perché il leak è falso? Innanzitutto uno dei personaggi sullo sfondo presenta più braccia e gambe, un chiaro segno di un’immagine generata da intelligenza artificiale.

Questo errore, tipico degli strumenti IA, sfugge a un primo sguardo ma diventa evidente con un’osservazione più attenta.

Sebbene l'immagine abbia colpito molti per i dettagli grafici, non rispecchia pienamente gli standard di Rockstar Games.

Nonostante ciò, il leak ha ingannato molti fan di Grand Theft Auto, portando a discussioni diffuse e dimostrando come i falsi ben confezionati possano confondere anche gli appassionati più esperti.

L’immagine ha persino spinto alcuni a elogiare il “realismo grafico”, attribuendo inconsapevolmente qualità al gioco stesso e non al lavoro di un'intelligenza artificiale.

Ben 14 milioni di impression sono infatti numeri pazzeschi, che sottolineano quanto sia alta l’attesa per GTA 6.

Il leak ha infatti riacceso l’entusiasmo dei fan, che aspettano con impazienza il prossimo trailer del gioco.

Come spesso accade, Rockstar Games non ha commentato il falso, e ora che è stato smentito è improbabile che lo faccia. Tuttavia, la mancanza di comunicazioni ufficiali non fa che aumentare la sete di notizie, rendendo questi fake sempre più frequenti.

Resta da vedere come Rockstar gestirà la comunicazione nei mesi a venire, ma una cosa è certa: GTA 6 continua a essere uno dei giochi più attesi di sempre, e ogni nuovo dettaglio, reale o falso che sia, contribuisce a mantenere alta l’attenzione su questo big assoluto del prossimo anno.