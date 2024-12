GTA 6, i fan puntano (invano) al 27 dicembre per il Trailer 2

Sono passati più di 12 mesi dal primo trailer di GTA 6, e l'attesa per il secondo trailer è ormai ai livelli dell'ansia collettiva.

Molti fan si aspettavano che Rockstar rilasciasse il secondo trailer del sequel di GTA 5 (gioco che trovate su Amazon) in occasione dei The Game Awards, ma l'azienda ha mantenuto il massimo riserbo, senza dare alcuna indicazione su quando potremmo finalmente vedere nuove immagini del gioco.

La mancanza di comunicazioni ha fatto sì che la community si abbandonasse a teorie sempre più stravaganti e assurde, con la più recente che ha scatenato risate e sconcerto e legata al 27 dicembre.

Alcuni fan sono convinti che sarà questa la data in cui Rockstar svelerà il tanto atteso trailer, ma sebbene le motivazioni siano varie, sono anche palesemente infondate (via Tech4Gamers).

Un utente su X ha dichiarato con assoluta certezza che il secondo trailer di GTA 6 arriverà il 27 dicembre.

Il problema? Il primo dei suoi "indizi" che riporta al numero 27 ripetuto più volte è chiaramente errato, in quanto fa riferimento a una data di fondazione di Rockstar Games che non esiste.

Nonostante ciò, la teoria ha preso piede e, tra risate e incredulità, molti fan stanno ormai mettendo tutte le loro speranze su questa data.

Un altro utente ha commentato ironicamente: "2027" con una emoji a forma di teschio, suggerendo che GTA 6 potrebbe non arrivare nemmeno nel 2027, se questa teoria si rivelerà sbagliata.

Il primo trailer del gioco ha fatto registrare record di visualizzazioni e ha alzato l'asticella dell'hype in maniera esponenziale. Per questo motivo, il secondo trailer è ormai atteso con trepidazione, ma Rockstar, al momento, non ha confermato alcuna data.

In passato, uno degli sviluppatori di Rockstar aveva rivelato che si divertono a leggere le teorie dei fan riguardo al rilascio dei trailer, ma l’azienda non ha ancora dato segnali ufficiali riguardo la data del secondo trailer.

Mentre alcuni fan continuano a cercare collegamenti assurdi per giustificare la teoria del 27 dicembre, altri sono più cauti, suggerendo che Rockstar potrebbe rilasciare il trailer solo quando lo riterrà opportuno.

Intanto, la comunità di giocatori non può fare a meno di creare e alimentare queste teorie, pur sapendo che potrebbero rivelarsi solo fonte di delusione.

La domanda ora è: quando Rockstar deciderà di svelare il tanto atteso secondo trailer, e soprattutto, riuscirà a mantenere le aspettative alte senza deludere i suoi fedelissimi fan? Personalmente non so dirlo. L’unica certezza, per ora, è che i fan continueranno a creare teorie strampalate fino a quando Rockstar non deciderà di fare chiarezza.