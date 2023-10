GTA 6 potrebbe essere stato "anticipato" da un volto noto di GTA 5

I giocatori si devono ancora riprendere dal fatto che il trailer di GTA 6 non è stato mostrato il 26 ottobre, sebbene ora potrebbe essere arrivata una notizia atta a tranquillizzare gli animi.

Il sequel di GTA V (trovate l’edizione current-gen ) avrebbe infatti dovuto mostrarsi ieri, cosa che di fatto non è avvenuta.

Questo ha frustrato la community, in attesa che Rockstar mostrasse qualcosa che a quanto pare ancora latita.

Ora, come riportato anche da GamingBible, l'annuncio vero e proprio di GTA 6 potrebbe essere stato anticipato da un attore di GTA 5.

Ned Luke ha interpretato uno dei tre protagonisti di GTA 5, ossia Michael De Santa, ed è stato ora alquanto esplicito riguardo a GTA 6, pubblicando una serie di video in cui spiega ai fan di essere pazienti e che il prossimo gioco di Rockstar varrà l'attesa.

Tuttavia, il suo video più recente di appena un paio di giorni fa ha fatto scattare un campanello d'allarme per i "teorici della cospirazione", poiché mostra Luke che guida verso Los Angeles, ma non dice perché ci sta andando.

Nel breve filmato spiega di avere «delle cose da fare», chiedendo ai suoi fan di «non domdandare di cosa si tratta».

Ovviamente, GTA 5 si svolge a Los Santos, la versione Rockstar di Los Angeles, il che ha portato molti a credere che il viaggio abbia qualcosa a che fare con la serie di videogiochi di GTA.

GTA 6 dovrebbe essere ambientato a Vice City, anche se la maggior parte delle indiscrezioni suggeriscono che l'open world completo sarà enorme e conterrà diverse località del passato.

Forse rivedremo Michael e altri personaggi in GTA come complici delle missioni o come brevi apparizioni in un cameo.

Staremo a vedere: nell'attesa, in queste ore la pagina Metacritic di Grand Theft Auto 6 è apparsa dal nulla lasciando sperare in un reveal alle porte.

Ma non solo: un altro fan si è inoltre da poco sbizzarrito creando il presunto logo perfetto del gioco.