GTA 6 su Switch 2? Take-Two non lo esclude

L’ipotesi di vedere Grand Theft Auto 6 su Switch 2 prende piede, o quantomeno non viene scartata a priori.

Durante l’ultima call finanziaria, Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, ha dichiarato che la compagnia si aspetta di supportare la prossima console Nintendo, pur senza confermare titoli specifici (via Eurogamer).

Zelnick ha sottolineato come il pubblico Nintendo sia cambiato negli anni, lasciandosi alle spalle l’etichetta di piattaforma "per bambini".

«Abbiamo ovviamente un rapporto di lunga data con Nintendo», ha esordito Zelnick, «e abbiamo sostenuto la piattaforma quando aveva senso per la singola uscita».

«C'è stato un periodo in cui le piattaforme Nintendo erano davvero orientate al pubblico più giovane e questo si rifletteva nel nostro programma di uscite. Oggi, con Switch e potenzialmente con Switch 2, il dispositivo Switch può supportare qualsiasi pubblico. “Come avrete notato, Civilization 7 è ora su Switch. Quindi, anche se non abbiamo nulla di specifico da riferire, ci aspettiamo pienamente di supportare Switch [2]».

Un’evoluzione testimoniata dal successo di titoli più maturi su Switch, come la serie Borderlands e l’annuncio di Civilization 7 per la console ibrida.

La vera domanda, tuttavia, è un’altra: Switch 2 avrà davvero la potenza necessaria per far girare GTA 6?

Il trailer del gioco ha mostrato un livello tecnico altissimo, che sembra difficile da riprodurre su hardware meno performanti.

Se Take-Two volesse comunque portare GTA su Nintendo, potrebbe ripiegare su altre soluzioni: una versione cloud (come già visto per altri tripla A su Switch), un’eventuale edizione ridimensionata, o più semplicemente, l’ennesima riedizione di GTA 5 (che trovate su Amazon) e GTA Online, che continua a vendere come se fosse uscito ieri.

Sarebbe bello crederci, ma la storia insegna che Rockstar con Nintendo ha sempre avuto un rapporto a dir poco tiepido. Giusto qualche porting, ma niente di davvero rilevante.

E poi diciamocelo: immaginare GTA 6 su una console portatile, per quanto potenziata, suona un po’ come voler far girare Cyberpunk 2077 su un vecchio Nokia.

Magari Take-Two riuscirà nell’impresa, magari no. Ma se la risposta sarà "ecco GTA 5, ancora una volta", allora vorrà dire che saremo punto e a capo.

Intanto, GTA 6 resta confermato per l’autunno 2025. Per una versione Switch 2, se mai dovesse arrivare, servirà ancora un po’ di tempo. Così come per quella PC, a quanto pare.