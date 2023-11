GTA 6 su PS4 e One sarebbe un errore, i fan sono d'accordo

Rockstar Games ha da poco confermato quando vedremo il suo GTA 6, gioco che - da quello che si è intuito - non dovrebbe uscire sulle console di passata generazione.

A differenza del quinto episodio della serie (trovate l'edizione current-gen su Amazon), il sesto capitolo non uscirà pare su PS4 e Xbox One.

Advertisement

La notizia del reveal, da record anche per quanto riguarda i guadagni, non ha infatti sottolineato se il prossimo GTA vedrà la luce anche su piattaforme old-gen.

Come riportato anche da GamingBible, i fan sono d'accordo sul fatto che portare GTA 6 anche su PS4 e Xbox One sarebbe di fatto un grave errore da parte di Rockstar.

La conversazione è stata avviata dall'utente Reddit JTG005 che ha dichiarato: «Sarebbe un peccato se decidessero di lanciare GTA 6 su PS4/Xbox One. Vedendo come hanno portato [Red Dead Redemption] su PS4, dimostra che sono interessati alla grande quota di mercato di queste vecchie console. Sarebbe un giorno triste per i consumatori se [Rockstar] decidesse di voler incassare la base di installazioni di PS4 e Xbox One, dato che GTA 6 sarà il loro gioco più grande e più costoso di sempre».

E ancora: «Un altro aspetto che aumenta la mia preoccupazione è che i leak mostrano il gioco in esecuzione su una PS4. Spero davvero che non sia così. Non voglio che un gioco così ambizioso sia frenato da console di ultima generazione».

Molti hanno condiviso la preoccupazione dell'autore del post. L'utente Hyper669 ha dichiarato: «Hanno dovuto trattenersi molto durante la realizzazione di GTA V per poterlo adattare a PS3 e Xbox 360. Spero che finalmente facciano il passo più lungo della gamba con GTA 6, come hanno fatto con RDR2».

Questo, mentre USFederalGovt ha scritto: «Rilasciare GTA 6 su PS4 e Xbox One sarebbe un errore enorme. Certo, potrebbe significare un po' più di soldi in fretta, ma il problema è che limiterebbe il gioco in modo significativo».

Magari scopriremo la verità già nel primo trailer del gioco, previsto i primi giorni di dicembre.

Restando in tema, Take-Two Interactive ha da poco lasciato intendere che la data di uscita per il suo GTA 6 potrebbe arrivare presto.

Infine, sembra che nel prossimo GTA 6 possa esserci un terzo personaggio chiave, ossia un bambino, figlio della protagonista nota come Lucia.