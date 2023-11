GTA 6 potrebbe avere un terzo "protagonista"

Rockstar Games ha da poco confermato quando vedremo il suo GTA 6, ossia il prossimo dicembre, in occasione del 25imo anniversario della compagnia.

A breve potremo finalmente mettere da parte il quinto episodio della serie (trovate l'edizione current-gen su Amazon), visto che è quasi giunta l'ora di scoprire cosa avrà in serbo per noi il sesto capitolo.

La notizia, da record anche per quanto riguarda i guadagni, non ha in ogni caso fermato i leak, che continuano a emergere copiosi.

Come riportato anche da GamingBible, sembra che nel gioco possa esserci un terzo "protagonista", oltre ai già vociferati Jason e Lucia.

Tutti hanno parlato del fatto che GTA 6 avrà la sua prima protagonista femminile, ed è comprensibile che sia così, ma a quanto pare non vedremo solo Lucia e il suo compagno, visto che potrebbe esserci anche la presenza di bambino.

Secondo un "insider", un personaggio molto più giovane dei due protagonisti avrà un ruolo importante nella storia e nei suoi punti chiave.

Sarebbe la prima volta che un bambino viene incluso come parte principale della storia di un GTA, tanto che si tratta di dettaglio inaspettato (e delicato) che ha incuriosito i fan.

Se il bambino è di Lucia (il personaggio femminile principale), come suggerisce il leak, si tratta di una mossa mai vista prima per Rockstar. Inoltre, questo potrebbe mostrare anche una madre con figli, pronta a infrangere la legge per la sua sopravvivenza.

Tuttavia, se questo bambino sarà effettivamente presente in GTA 6, dubitiamo che possa essere un personaggio giocabile, né incluso nelle missioni. Staremo a vedere.

Magari scopriremo la verità già nel primo trailer del gioco, previsto i primi giorni di dicembre.

Restando in tema, Take-Two Interactive ha da poco lasciato intendere che la data di uscita per il suo GTA 6 potrebbe arrivare presto,