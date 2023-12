GTA 6, scovato un personaggio di Vice City (e non è Tommy Vercetti)

Rockstar Games ha di recente pubblicato il primo trailer di GTA 6, confermando il tanto atteso ritorno a Vice City.

Il sequel di GTA V ci farà tornare nella città del leggendario GTA Vice City.

Il video pubblicato pochi giorni è stato sicuramente un successo assoluto, in grado di battere ogni record.

Ora, mentre alcuni fan si sono chiesti se Tommy Vercetti, protagonista dell'originale Vice City, tornerà anche in GTA 6, sembra proprio che nel trailer si nasconda un altro volto noto.

Come riportato anche da ComicBook, un fan ha portato alla luce un dettaglio piuttosto interessante nascosto nel primo trailer del gioco, che mostra un personaggio dell'originale Vice City.

Nel video si può notare un personaggio che cammina sullo sfondo e che assomiglia molto a Lance Vance.

Per chi non lo sapesse, Lance è il personaggio che diventa antagonista secondario di Grand Theft Auto: Vice City, apparso anche in Grand Theft Auto: Vice City Stories.

È noto per il suo abito da sera bianco con camicia viola. Nel trailer si vede un personaggio che corrisponde alla sua descrizione camminare sul marciapiede.

Potrebbe essere solo una coincidenza? Certo. Potrebbe essere un Easter Egg? Molto probabilmente sì. Ma la cosa più eccitante di entrambe le opzioni è che si tratta di un indizio della sua presenza nel gioco.

Si tratta di un'anticipazione del ritorno di questo personaggio? Quasi certamente no. Dato che quasi 40 anni separano gli eventi di Vice City da quelli di questo gioco, oltre al fatto che Lance - attenzione allo spoiler che segue tra poche lettere - muore alla fine di Vice City, ragion per cui potrebbe trattarsi solo di un omaggio.

