GTA 6, sbuca una presunta data per l'inizio dei pre-ordini

Dicembre si avvicina, e con lui anche il trailer di Grand Theft Auto 6, o GTA 6 che dir si voglia.

Un gioco che, sulla carta, farà dimenticare persino GTA V.

Un trailer, quello del prossimo gioco Rockstar, che ha già infranto più di un record.

Ora, in attesa di scoprire la data di uscita, come riportato anche da GamingBible sono apparsi online i presunti dettagli relativi ai pre-order del gioco.

Il 23 novembre sono avvenute delle conversazioni tra un fan di GTA e il rivenditore britannico Argos, con quest'ultimo che ha affermato che i pre-ordini di GTA 6 prenderanno il via, pare, il 12 dicembre.

Anche se potrebbe trattarsi di un errore o di una data provvisoria (o del fatto che Argos non dispone di informazioni rilevanti), la data è comunque plausibile.

Rockstar Games ha già detto che possiamo aspettarci il trailer all'inizio di dicembre, e avrebbe senso - oltre a essere una notizia bomba - se i preordini si aprissero in concomitanza con il rilascio del trailer.

Il commento dell'account X ufficiale di Argos recita: «Sono stato informato che il software Grand Theft Auto 6 per Xbox Series X|S e PlayStation 5 sarà disponibile per il pre-ordine il 12 dicembre 2023, come confermatoci dai distributori».

Rockstar Universe, un sito web di lunga data per tutto ciò che riguarda Rockstar Games, ha rapidamente smentito questa data dopo essersi messo in contatto con la helpline del rivenditore. Non ci resta che aspettare meno di un mese per sapere la verità.

Restando in tema di indiscrezioni, alcune settimane fa il leaker Tez2 (rivelatosi affidabile in più di un'occasione) è tornato a suggerire di avere informazioni sul fatto che GTA 6 vedrà il rilascio periodico di contenuti.

Ma non solo: un sistema meteorologico all'avanguardia in Grand Theft Auto 6, a quanto pare non sarà presente.