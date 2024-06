GTA 6 sarà alla Summer Game Fest? Arriva una risposta

GTA 6 è il titolo più atteso del prossimo anno, sebbene al netto di un trailer non abbiamo ancora visto il gioco in azione.

Il sequel di Grand Theft Auto V (che trovate su Amazon) promette infatti grandi cose, sulla carta.

Il gioco, che uscirà durante l'autunno del 2025, dovrebbe tornare prossimamente con un "Trailer 2", al momento ancora latitante.

Sono in molti a sperare che il big possa fare capolino durante l'ormai imminente Summer Game Fest 2024, ma a quanto pare forse è meglio smorzare l'entusiasmo (via Eurogamer).

Come saprete, la Summer Game Fest si svolgerà questo fine settimana, a partire dalle due ore di annunci attese per venerdì notte.

Naturalmente, prima dell'evento le speculazioni si scatenano anche se è stato lo stesso Geoff Keighley a mitigare le aspettative in un livestream su Twitch.

Nel corso dello stream, Keighley ha rivelato alcuni giochi che faranno e non faranno la loro comparsa al Summer Game Fest.

Tra i vari assenti, figura purtroppo anche GTA 6, oltre ad altri big come Kingdom Hearts 4 e Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (il quale dovrebbe essere stato rinviato).

Insomma, a quanto pare questa settimana non ci sarà nessun nuovo trailer per il gioco più importante all'orizzonte.

La finestra di uscita di GTA 6 è stata in ogni caso recentemente ristretta all'autunno 2025, quindi sicuramente avremo tempo e modo di vederlo in azione nei prossimi mesi.

Nell'attesa di scoprire se il gioco si mostrerà comunque oppure no nel corso dell'estate ormai alle porte, qualcuno è preoccupato e ha ipotizzato che se Grand Theft Auto 6 dovesse "fallire" ciò potrebbe avere un impatto devastante sull'intero settore dei videogiochi.

Infine, vediamo in ogni caso tutte le conferenze già fissate per il calendario e le date della Summer Game Fest 2024, che torna anche quest'anno in sostituzione del "defunto" E3.