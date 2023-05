GTA 6 potrebbe uscire nel 2024: nuovo indizio da Take-Two

Take-Two potrebbe aver confermato che il lancio di GTA 6 sarebbe anche più vicino del previsto, al punto che l'uscita potrebbe essere prevista già a partire dall'anno prossimo.

L'erede di Grand Theft Auto V (trovate l'edizione next-gen su Amazon) è attualmente in produzione presso Rockstar Games: la sua esistenza era stata confermata da un clamoroso mega-leak, anche se non è ancora mai arrivato un reveal ufficiale direttamente dal team di sviluppo.

Advertisement

Grazie a un nuovo earnings report pubblicato da Take-Two, abbiamo appreso che il prossimo capitolo della serie potrebbe battere ogni record, arrivando a costare una cifra tra 1 e 2 miliardi di dollari.

Come segnalato però da IGN.com, il rapporto del publisher sembrerebbe però aver anticipato proprio la finestra di lancio di GTA 6: Take-Two sottolinea di aspettarsi infatti incassi da 8 miliardi per l'anno fiscale 2025, che comprende i mesi da aprile 2024 fino a marzo 2025.

Il publisher evidenzia che ciò sarebbe possibile solo grazie a «diversi titoli innovativi», ma appare evidente che l'unico gioco che potrebbe essere in grado di far accumulare previsioni simili sarebbe proprio il sesto capitolo di Grand Theft Auto.

Insomma, se le previsioni si rivelassero corrette, significherebbe che con molta probabilità i giocatori potranno provare GTA 6 entro la fine di marzo 2025: Take-Two anticipa inoltre che sarà proprio il successo di questi «titoli innovativi» a far crescere ulteriormente le finanze della compagnia in vista dell'anno fiscale successivo.

Ovviamente non è stato fatto nello specifico il nome di Grand Theft Auto in questo rapporto e, allo stato attuale, si tratta solo di un'ipotesi: non possiamo dunque che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni e continuare a seguirci per tutte le ultime novità sullo sviluppo.

Ricordiamo che un rapporto della CMA aveva già svelato che i costi dei videogiochi, in alcuni casi, erano già arrivati a superare il miliardo, ma GTA 6 potrebbe stabilire un nuovo record in tal senso.

Nel frattempo, sembrano essere arrivate nuove conferme sulla potenziale ambientazione di Grand Theft Auto VI: secondo l'ultimo indizio, il nuovo capitolo di Rockstar Games potrebbe davvero essere ambientato a Vice City.