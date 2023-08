GTA 6 potrebbe ricevere il supporto dei modder di GTA RP

GTA 6 è sicuramente uno dei titoli più attesi dei prossimi anni, tanto che ora è arrivata una notizia che farà la gioia dei fan di GTA RP.

Il sequel di Grand Theft Auto V (che trovate in versione current-gen su Amazon) non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma svelato solo grazie ai mega leak di mesi fa.

Take-Two potrebbe del resto aver previsto il lancio di GTA 6 entro la fine del 2024: il publisher ha lanciato un nuovo indizio negli ultimi rapporti finanziari.

Ora, però, come riportato anche da VGC, arriva una notizia che lascia ben sperare per il futuro, ossia l'annuncio relativo all'ingresso di Cfx.re in Rockstar Games.

Per chi non lo sapesse, si tratta dei creatori di GTA RP, una versione non ufficiale di GTA V che consente di giocare a server “role play” assieme ad altri giocatori.

A differenza di GTA Online, quindi, è possibile implementare nuove attività di gioco in modo da rendere l'esperienza completamente slegata dalla versione ufficiale (e quindi aperta a sperimentazioni di vario genere).

In altre parole, RP presenta un sistema di inventario ampliato, una struttura per le forze dell'ordine e altre meccaniche in stile life simulator. Una vera e propria "super mod", quindi, amata da migliaia di fan, specie durante la pandemia.

«Oggi siamo orgogliosi di annunciare che Cfx.re - il team dietro le più grandi comunità di creatori e giochi di ruolo di Rockstar, FiveM e RedM - sono ora ufficialmente parte di Rockstar Games», ha scritto la società sul suo sito web.

«Negli ultimi anni, abbiamo osservato con entusiasmo come la comunità creativa di Rockstar abbia trovato nuovi modi per espandere le possibilità di Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2, in particolare attraverso la creazione di server di ruolo dedicati».

E ancora: «Per sostenere ulteriormente questi sforzi, abbiamo recentemente ampliato la nostra politica sulle mod per includere ufficialmente quelle realizzate dalla comunità creativa dei giochi di ruolo».

«Collaborando con il team di Cfx.re, li aiuteremo a trovare nuovi modi per supportare questa incredibile comunità e migliorare i servizi che forniscono agli sviluppatori e ai giocatori».

Con molta probabilità, quindi, GTA 6 - in primis, il suo comparto online - verrà sviluppato anche grazie al supporto di Cfx.re.

Riassumendo, Take-Two continua a sottolineare che in questo periodo uscirà qualcosa di incredibile e in grado di muovere cifre così importanti da far raggiungere nuovi record mai visti per la compagnia.

Del resto, parliamo di un videogioco che si vocifera essere costato addirittura 2 miliardi di dollari, quindi ci sembra più che giusto che Rockstar voglia puntare sempre più in alto.

Vero anche che i fan hanno molta paura per eventuali «microtransazioni orribili», presenti nel prossimo capitolo del franchise.