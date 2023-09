GTA 6 potrebbe pesare davvero tanto, e sarebbe un problema

GTA 6 continua a far parlare di sé, purtroppo con informazioni rigorosamente non ufficiali.

Il sequel di GTA V promette infatti di essere un titolo gigantesco, sia a livello di contenuti che di peso specifico.

Del resto, recenti rumor spingono sul fatto che Rockstar potrebbe far pagare 150 dollari per l'acquisto di una copia del gioco, e poco non è.

Ora, dopo che qualcuno ha rivelato che in GTA 6 ci sarà una tonnellata di contenuti secondari, sono emerse ore di gioco e peso in GB.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, in un tweet condiviso da "GTA 6 News", un leaker sostiene che il sesto capitolo della serie richiederà ben 750 GB di spazio libero, oltre al fatto che offrirà circa 400 ore di gioco.

GTA 6 is expected to be a 750GB install size with 400 hours of content according to a leaker 👀 pic.twitter.com/qjFv5Fx0X8 — GTA 6 NEWS (@GTAVInewz) September 10, 2023

Se centinaia di ore è il minimo che si potrebbe chiedere da un titolo del genere, 750 GB potrebbe invece rappresentare un problema enorme per i giocatori di PC e console.

Ad esempio, PS5 ha dalla sua un disco rigido interno SSD da 825 GB, con poco meno di 158 GB automaticamente riservati ai file di sistema, lasciando solo 667 GB a disposizione del giocatore.

Ovviamente, le dimensioni dei file di GTA 6 vociferate superano questo numero di oltre 80 GB. Per quanto riguarda Xbox Series X (e il modello Series S Carbon Black), la situazione è leggermente migliore. Series X ha un disco rigido interno da 1 TB SSD, con 198 GB riservati ai file di sistema, lasciando 802 GB per il giocatore.

Tuttavia, questo non lascerebbe spazio per molto altro dopo l'installazione di GTA 6, così come per la Series S standard (modello bianco), non c'è alcuna speranza con il suo disco rigido SSD da appena 512 GB.

L'unico modo per ovviare a questo - potenziale - problema di archiviazione sarebbe quello di acquistare un'unità di archiviazione interna SSD aggiuntiva per PS5 e schede di espansione SSD per la console, anche se prima di una conferma da parte di Rockstar sarebbe meglio non dare nulla per spacciato.

Del resto, visto che stiamo parlando di un prodotto che pare essere costato addirittura 2 miliardi di dollari, ci sembra normale che "pesi" così tanto.

