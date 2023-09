GTA 6 potrebbe avere oltre 500 attività secondarie

GTA 6 continua a far parlare i fan, ora per quanto riguarda un leak riguardante le attività con cui - pare - potremmo divertirci nel gioco.

Il sequel di GTA V (trovate la versione current-gen su Amazon) promette infatti di essere realmente gigantesco.

Vero anche che alcuni rumor circolanti spingono sul fatto che Rockstar potrebbe far pagare 150 dollari per l'acquisto di una copia del gioco, viste le dimensioni.

Come riportato da GamingBible, a quanto pare ci sarà una tonnellata di contenuti secondari in GTA 6.

L'utente Twitter/X @_Dyllie_ ha postato una lista di eventi e attività che, a suo dire, sono stati scoperti nella precedente fuga di notizie.

Sembra che ce ne siano più di 500 in totale, tra cui basket, pesca, golf, sfide di allenamento e molti altri.

Sono stati elencati anche la "UFO Animal House" e "Bonnie and Clyde mystery" di cui non sappiamo nulla, sebbene anche solo dal nome sembrano entrambi davvero strani.

Ovviamente, al momento in cui scriviamo non c'è ancora nulla di certo né di confermato, visto che Rockstar si sta prendendo tutto il tempo necessario per sviluppare il gioco (tanto che lo mostrerà solo quando lo riterrà giusto).

In ogni caso, sappiamo bene che i vari capitoli di Grand Theft Auto sono noti per essere assolutamente ricchi di contenuti e attività collaterali, e sembra che GTA 6 porterà il tutto a un livello completamente nuovo.

Del resto, visto che stiamo parlando di un prodotto che pare essere costato addirittura 2 miliardi di dollari, ci sembra normale che la mole di contenuti sia all'altezza.

Restando in tema, un fan di GTA 6 ha messo in piedi una mappa del prossimo capitolo della serie che ci porta anche fuori dagli Stati Uniti d'America.

Vero anche che di recente i giocatori hanno liquidato una recente fuga di notizie come una sciocchezza generata dalle IA.