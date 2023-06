GTA 6 potrebbe non essere l'unico gioco Rockstar in arrivo

GTA 6 è attualmente in lavorazione in quel di Rockstar Games e Take-Two Interactive, sebbene a quanto pare potrebbe non essere l'unico progetto attualmente in sviluppo.

Le informazioni disponibili sul sequel di GTA V (trovate l’edizione next-gen su Amazon) sono davvero poche, ma stando alle ultime notizie emerse online ci sarebbe anche altro in arrivo.

Advertisement

Mentre i fan attendono buone nuove su GTA 6 dilettandosi a realizzare a trailer per in Unreal Engine 5, è tempo di nuove indiscrezioni.

Dopo che il curriculum dell'attore Reggie Talley avrebbe lasciato trapelare che Rockstar Games starebbe lavorando a un gioco dal nome in codice "Fireball", a quanto pare c'è dell'altro.

Come riportato anche da GamingBible, sarebbe in lavorazione un misterioso videogioco in VR, non legato a GTA 6. L'utente di Reddit KekanKok 2 ha infatti notato un dettaglio interessante sul curriculum del doppiatore Michael Ursu.

Il CV dell'attore includeva un ruolo in un gioco di prossima uscita, indicato come "Undisclosed Rockstar Game", prima di essere rapidamente cancellato.

Ad ogni modo, dato che su Internet tutto resta sempre e comunque, le prove del misterioso gioco sono state catturate con uno screen.

Inoltre, sempre il curriculum menziona anche il fatto che l'attore sta doppiando i personaggi di Silent Hill: Ascension e quelli di un capitolo di Borderlands ancora senza titolo.

Al momento possiamo solo ipotizzare quale sarà il gioco VR di Rockstar: in precedenza la compagnia ha pubblicato L.A. Noire: The VR Case Files mentre GTA: San Andreas è in arrivo su Meta Quest.

Quindi, è probabile che il gioco in arrivo sia GTA: Vice City o Bully, sempre che non si tratti di una nuova IP. Vi terremo aggiornati.

Restando in tema, gli sviluppatori di GTA 6 hanno di recente assunto diversi ingegneri al fine di realizzare il miglior sistema d’acqua in tempo reale che si sia mai visto.

Infine, nelle ultime settimane GTA Online potrebbe aver recentemente fatto un’anticipazione di un personaggio che apparirà proprio nel prossimo Grand Theft Auto 6.