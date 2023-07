GTA 6 potrebbe includere un'arma che mancava da 14 anni

GTA 6 arriverà prossimamente grazie a Rockstar Games e Take-Two Interactive, sebbene le uniche informazioni che abbiamo sono quelle dei leak di queste settimane.

La manciata di informazioni sul sequel di GTA V (trovate l’edizione next-gen su Amazon) non sembrano bastare i fan, i quali scandagliano il web in cerca di novità.

Proprio di recente sono emersi una serie di dettagli che potrebbero averci fornito ulteriori indicazioni sulla mappa di GTA 6.

Ora, a seguito della scoperta di alcune info anticipate da un ex dipendente di Rockstar, tale Sayan Saha, qualcuno ha notato la presenza di un'arma che - pare - sarà presente nel gioco.

Come riportato anche da GameRant, Saha ha dichiarato di aver creato oltre 500 asset 2D per Grand Theft Auto 6, tra cui la motosega.

Se le motoseghe torneranno davvero in Grand Theft Auto 6, come suggerisce questa fuga di notizie, sarà la prima volta che l'arma sarà presente in un capitolo della serie dopo Grand Theft Auto: Chinatown Wars del 2009.

Per un motivo o per l'altro, Rockstar ha scelto di non includere le motoseghe in Grand Theft Auto 4 e Grand Theft Auto 5. Ma con GTA 6 ambientato a Vice City, ha senso che l'arma in questione faccia il suo grande ritorno.

Per avere l'ufficialità della cosa, i fan dovranno attendere che Rockstar alzi il sipario sul gioco. Grand Theft Auto 6 dovrebbe infatti uscire tra il 2024 e il 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

