GTA 6 potrebbe essere a rischio su Xbox Series S

Quando GTA 6 uscirà sarà in grado di mettere a dura prova anche le migliori configurazioni hardware, figuriamoci quelle meno performanti come Xbox Series S.

La sorella minore delle console Xbox (la trovate su Amazon) è stata per tanto tempo la più venduta del lotto di hardware attualmente presenti sul mercato per la piattaforma da gaming di Microsoft.

Al momento non è neanche un hardware profittevole per la casa di Redmond, e nel caso un videogioco importante come GTA 6 non ci potesse girare lo sarebbe senz'altro di meno.

I titoli della saga di Rockstar sono solitamente in uno stato molto avanzato, dal punto di vista tecnologico, e il fatto che sarà un open world presumibilmente molto grande potrebbe rendere difficile la riproduzione su Xbox Series S.

Tuttavia, il CEO di Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, non sembra affatto preoccupato.

Durante una chiamata sugli utili del 6 novembre, Zelnick è stato interrogato sulla difficoltà di far girare giochi di grandi dimensioni come GTA 6 su piattaforme con hardware meno potente, come la Series S.

Da qui è arrivata la risposta per tranquillizare tutti (tramite Kotaku):

«Guardate, supportiamo le piattaforme dove si trovano i consumatori per tutto il tempo in cui ci sono, e troviamo un modo per supportare le piattaforme nonostante i diversi livelli di tecnologia. Le nostre etichette sono davvero brave in questo. Non sono molto preoccupato.»

Zelnick ha inoltre chiarito che non si lascia influenzare dalle limitazioni hardware, poiché è qualcosa che non può controllare direttamente. Ha sottolineato come i giocatori siano disposti ad acquistare giochi su qualsiasi piattaforma, purché si tratti di titoli di qualità.

La console ha dato molti problemi a Larian per Baldur's Gate 3, lo ricorderete, ma a quanto pare Rockstar Games non avrà grossi intoppi nello sviluppo.

Confermando le date del report finanziario più recente di Take-Two, Zelnick ha ribadito che GTA 6 arriverà nell’autunno del 2025, su PS5, Xbox Series X e, sì, anche su Xbox Series S.