GTA 6 alla fine sarà rinviato? Take-Two fa chiarezza

Ormai è passato quasi un anno dalla pubblicazione del primo trailer di GTA 6 e la quasi totale assenza di novità ha iniziato a destare preoccupazione nella community, per un possibile rinvio.

Del resto, anche un ex Rockstar ha recentemente ammesso che le finestre di lancio non sono scolpite nella pietra: dato che il team di sviluppo è sempre alla ricerca della perfezione, un rinvio potrebbe arrivare anche all'ultimo minuto.

Se a questo aggiungiamo il fatto che ormai i giocatori sono abituati a sentir parlare di rinvii per la maggior parte delle produzioni videoludiche, è facile comprendere come mai chi ha già apprezzato GTA V (lo trovate su Amazon) possa essere preoccupato per il suo successore.

In un'intervista rilasciata a CNBC (via GameSpot), il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha effettivamente ammesso che i loro videogiochi non sono sempre arrivati in tempo, portando all'inevitabile rinvio a pochi giorni prima del lancio.

Tuttavia, Zelnick ha allo stesso tempo provato a rassicurare gli appassionati di Grand Theft Auto, dicendosi pienamente convinto che questo non succederà per GTA 6.

Il CEO è fiducioso che il sesto capitolo della saga riuscirà effettivamente ad arrivare sul mercato per autunno 2025, spiegando che i tempi di sviluppo avanzati sono dovuti più al voler cercare di creare l'esperienza perfetta che al voler sistemare bug ed errori.

«Nel caso di un titolo straordinario, per il quale ci sono aspettative straordinarie, non si tratta davvero di [sistemare] bug, ma creare un'esperienza che nessuno abbia mai visto prima: Rockstar cerca la perfezione in tutto ciò che fa».

Ovviamente, Zelnick sottolinea che il significato di "perfezione" è totalmente soggettivo, ma allo stesso tempo indica che Rockstar Games non intende lasciare nulla al caso con GTA 6.

In altre parole, il sesto capitolo sarà rilasciato solo quando il team di sviluppo riterrà di essere pronto a lanciarlo sul mercato. E il CEO di Take-Two sembra convinto che non ci sarà bisogno di rinvii per garantire queste aspettative.

Contrariamente alle aspettative iniziali, la compagnia non ha ancora parlato in alcun modo del trailer 2 di GTA 6: purtroppo per i fan, ci sarà ancora da aspettare ulteriori aggiornamenti.