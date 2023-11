Baldur's Gate 3, ci sono novità incoraggianti per Xbox Series S

L'arrivo di Baldur's Gate 3 su Xbox è sempre più vicino e, mentre lo sviluppo su Xbox Series S è stato il problema principale che ha causato questo ritardo tra le versioni del gioco, ora il titolo è sempre più ottimizzato.

Così anche la "piccolina" dell'attuale generazione Xbox, che potete acquistare su Amazon al miglior prezzo, godrà di una versione ottima del titanico Baldur's Gate 3.

Larian aveva assicurato che Baldur's Gate 3 sarebbe arrivato su Xbox entro la fine del 2023, ma con il mese di novembre in arrivo non ci sono ancora informazioni precise in arrivo e il pubblico scalpita.

Sappiamo che la versione Xbox sta arrivando in un modo o nell'altro, viste le multiple conferme che sono arrivate da varie figure di Larian. E mentre aspettiamo la data di uscita definitiva di questa versione, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe il 6 dicembre 2023 anche se è tutto da confermare, arrivano altre novità incoraggianti per questo porting.

In particolare per la versione Xbox Series S, indubbiamente la più problematica che dovrà gestire tutto il mondo di Baldur's Gate 3, che a quanto pare verrà fuori con una qualità molto più alta del previsto.

Il CEO e fondatore di Larian Studios, Swen Vincke, ha pubblicato degli screenshot che mostrano come il team ha sostanzialmente ridotto i carichi di RAM e VRAM per Baldur's Gate 3 su Xbox Series S.

Con una certa e comprensibile fierezza, Vincke ha mostrato alla community il duro lavoro del team di sviluppo, commentando:

«Ho ricevuto un bel regalo dai nostri ingegneri. Garantire che la memoria sia ben sotto controllo e avere un buffer per i picchi è stata la cosa principale che ci ha frenato. Penso che questo andrà a beneficio anche di tutte le piattaforme. C'è ancora del lavoro da fare, ma ormai non manca molto.»

Speriamo che possa arrivare anche un bel regalo di Natale per tutti i giocatori Xbox, i quali finalmente potranno provare Baldur's Gate 3 che, nel frattempo, ha tirato su una bella quantità di premi ai Golden Joystick Awards 2023.