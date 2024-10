Series S non è più una console redditizia per Xbox

L'offerta di Xbox Series S fu un ottima mossa per i primordi della generazione di Xbox perché, insieme a Game Pass, rappresentava il modo più economico per gli utenti di entrare nell'ultima generazione di console.

Per questo la sorella minore delle console Xbox (la trovate su Amazon) è stata per tanto tempo la più venduta del lotto di hardware attualmente presenti sul mercato per la piattaforma da gaming di Microsoft.

Ma, come riporta Windows Central, ora non è più così.

Nel mese di settembre 2024, il modello di fascia alta delle console Microsoft, Xbox Series X, ha superato in vendite la più economica Xbox Series S negli Stati Uniti.

Secondo i dati condivisi dal direttore esecutivo di Circana, Mat Piscatella, Series X ha rappresentato il 58% delle unità Xbox vendute durante il mese, e ad oggi conta per il 51% delle vendite totali di Xbox Series X|S negli Stati Uniti.

A livello generale, PlayStation 5 è stata la console più venduta di settembre 2024, in attesa dei risultati che farà PS5 Pro quando sarà completamente disponibile, con Xbox Series X|S al secondo posto in termini di vendite in dollari, mentre Nintendo Switch ha conquistato la seconda posizione in termini di unità vendute.

Tuttavia, l'intero settore delle console ha registrato un calo significativo rispetto all'anno precedente, seguendo quella che è la tendenza in contrazione del mercato dei videogiochi in generale. L'hardware venduto è infatti diminuito del 44% rispetto a settembre 2023.

Xbox Series X sta guadagnando terreno nelle vendite, anche se l'intero settore hardware sta affrontando sfide importanti, mentre i giochi sportivi e i franchise consolidati continuano a dominare le classifiche delle vendite.

La console sta quindi diventando sempre più la console ammiraglia di Microsoft, e le nuove versioni dell'hardware saranno ancora migliori delle precedenti. Inoltre arrivano sempre più prodotti che prima erano esclusive, come Black Myth Wukong.