GTA 6 neanche è uscito, che già si parla di frame rate

GTA 6 è attualmente in lavorazione negli studi di Rockstar, ma del gioco vero e proprio ancora nessuna traccia.

La manciata di informazioni disponibili sul sequel di GTA V (trovate l’edizione current-gen ) ci hanno mostrato comunque un gioco che tecnicamente promette di essere tanta roba.

Advertisement

Quest'attesa sta del resto snervando e non poco i fan di Grand Theft Auto, i quali sono arrivati addirittura a prendere in giro i vari insider e le loro previsioni sulla data di annuncio.

Ora, come riportato anche da GamingBible, gli stessi appassionati hanno però iniziato a discutere su un dettaglio del gioco, ossia il numero di fotogrammi al secondo.

Nelle ultime generazioni di console, si è spesso discusso su cosa sia meglio, se una grafica accattivante o un frame rate fluido.

A prescindere dal fatto che il gioco non sia ancora uscito, questo non ha impedito ai fan di avere conversazioni su ciò che vorrebbero vedere in GTA 6. Una di queste chiacchierate si è svolta di recente su Reddit, con gli utenti che discutevano di grafica e - appunto - frame rate.

«Secondo voi, quali sono gli FPS che GTA 6 sarà in grado di raggiungere? GTA V è stato lanciato a 30fps e lo stesso si può dire di RDR2. Tuttavia, al giorno d'oggi i giochi stanno cambiando e la maggior parte di essi ha una modalità di prestazione a 60fps. Pensate che Rockstar si concentrerà sulla grafica e sulla fedeltà o la bilancerà con le prestazioni?» ha chiesto il Redditor Wise_Letterhead777.

E ancora: «Starfield è stato un gioco recente ad essere bloccato a 30FPS e la gente era davvero arrabbiata o delusa. Quindi come reagireste se Rockstar decidesse di fare lo stesso? Personalmente, sarei deluso ma comprerei il gioco a prescindere. Sono curioso di sentire i vostri pensieri».

«Sembra che la modalità fedeltà (30FPS) e la modalità prestazioni (60FPS) siano lo standard del settore al momento. Sarei dispiaciuto se il gioco fosse giocabile solo a 30FPS», ha esclamato InevitableBet2823.

«Modalità Performance - 1440p/60FPS scalati senza funzioni grafiche extra come il ray tracing. Fedeltà - Grafica completa a 30FPS», ha suggerito welshman222 e, a dirla tutta, questo sembra uno scenario molto probabile.

«Se sarà a 30FPS mi deluderà, considerando che siamo entrati nel territorio dei 60FPS e questo gioco dovrebbe essere IL gioco», ha detto ClydeinLimbo. «Sarebbe strano se lo facessero a 30 e non a 60 fotogrammi».

«Qualsiasi cosa al di sotto della modalità 4K/60FPS sarà deludente, ad essere onesti», ha risposto martyc81. «Rockstar è orgogliosa di spingere l'hardware, il fatto che RDR2 giri così bene come fa su PS4 ne è la dimostrazione».

Ovviamente, finché Rockstar Games non rilascerà un aggiornamento sui progressi dello sviluppo di GTA 6, al momento possiamo solo fare ipotesi. Grand Theft Auto 6 dovrebbe in ogni caso uscire tra il 2024 e il 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Nell'attesa, altri fan hanno deciso di ingannare il tempo dando vita a trailer realizzati in Unreal Engine 5, davvero sorprendenti.

Ma non è tutto: ormai diverse settimane fa GTA Online potrebbe aver fatto un’anticipazione di un personaggio che pare farà la sua comparsa proprio in Grand Theft Auto 6.

Infine, dieci anni sulla cresta dell’onda, con un futuro che non arriva mai: GTA V è il più grande dei suoi, ma ha imparato tutto dal glorioso passato della saga. Leggi il nostro speciale.