GTA 6, Michael De Santa di GTA 5 è nel gioco? Risponde l'attore

Solo tra un paio di anni potremo finalmente mettere le mani sul tanto atteso GTA 6, ma a quanto pare se ne continuerà a parlare (e parecchio anche).

Alcune settimane fa è emersa la possibilità che nel gioco possa fare ritorno nientemeno che Michael De Santa, uno dei protagonisti di GTA V (lo trovate su Amazon).

Del resto, solo alcuni giorni fa l'attore Ned Luke aveva già lasciato intendere di essere al lavoro proprio sul sesto capitolo della saga.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, il conduttore di un podcast che ha intervistato Luke ha accidentalmente collegato l'attore a GTA 6.

Larry Lawton - noto soprattutto per le sue precedenti imprese di ladro di gioielli diventato life coach - ha intervistato Ned Luke nel suo podcast.

Quasi subito, Lawton fa un passo falso e collega l'attore di Michael de Santa al prossimo GTA 6, nonostante Rockstar non abbia annunciato nulla di ufficiale.

Lawton apre il podcast dicendo: «Ho una grande intervista... Michael di Grand Theft Auto 5 e Grand Theft Auto 6, ecco a voi Ned Luke!».

Durante l'introduzione, Luke è tutto sorrisi e saluti finché non sente parlare di GTA 6, quando si vede il volto dell'attore cadere e iniziare a scuotere freneticamente la testa.

«GTA 6 è... una cosa sconosciuta al momento, tanto per chiarire», risponde Luke. A questo punto Lawton alza le mani verso la telecamera e dice: «Non ho detto una parola!», prima di proseguire come se nulla fosse.

Chiaramente, Luke non vuole correre rischi e si toglie dalla discussione su GTA 6.

Detto questo, l'attore di GTA 5 ha accennato brevemente alla questione più avanti nell'episodio. «Non puoi dire molto su GTA 6, giusto?» chiede Lawton, mentre Luke risponde: «Non posso dire nulla su GTA 6».

Al che Lawton incalza e domanda: «Non puoi nemmeno dire che ci sei dentro?», al che l'attore scuote la testa e risponde: «No», ridacchiando alla sua risposta.

«Chissà se ci sono o meno», continua l'attore, «Voglio dire... storicamente, direi di no - perché non riutilizzano mai i protagonisti, ma ho ancora l'NDA a cui sono sottoposto, quindi anche se sapessi qualcosa, non potrei dire nulla».

Del resto, GTA 6 è già diventato un fenomeno mediatico con un semplice trailer, tanto che "il Joker della Florida" è intervenuto "minacciando" proprio Rockstar.

Restando in tema, l'ultima truffa apparsa online promette l'accesso a una presunta "versione Alpha di GTA 6" per 225 dollari: una palese fregatura.